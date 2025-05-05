ФАС согласовала выкуп «Магнитом» контрольного пакета «Азбуки вкуса»
Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку по выкупу «Магнитом» доли в «Азбуке вкуса» (частной сети продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге). Ходатайство на разрешение в ведомство подавало акционерное общество «Тандер» - операционная компания отечественной сети розничных магазинов, сообщили «Интерфаксу» в ФАС.
Предполагается, что совокупная торговая площадь приобретаемых активов составит более 100 тысяч квадратных метров. Точная доля приобретения в «Азбуке вкуса» и другие составляющие сделки держатся в секрете. В ФАС пришли к выводу, что сделка не вызовет ограничение конкуренции на профильном рынке.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Магнит» также объявил о согласии «Азбуки вкуса» после завершения сделки присоединиться к ограничению наценок до 10% на ряд категорий социально значимых товаров. Решение принято, несмотря на то, что магазины «Азбуки вкуса» формально относятся к сегменту премиальной розницы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru