В индустрии усомнились в сокращении срока получения лицензии на продажу алкоголя
Доцент РАНХиГС в Санкт-Петербурге Максим Черниговский в эфире НСН сообщил, что сложнее всего получить лицензию на алкоторговлю в общепите, а президент Союза производителей алкоголя Игорь Косарев — ИП.
Новый закон об упрощении получения лицензии на продажу алкоголя не сильно сократит срок ее получения, и если одновременно не будет устранена разница в стоимости легальной и нелегальной продукции, то даже ускорение выдачи лицензий не ликвидирует нелегальный рынок. Об этом в беседе с НСН заявил доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Ранее стало известно, что в Госдуме рассматривают законопроект по оптимизации получения разрешений для торговли спиртными напитками. Отмечается, что в России собираются упростить работу предпринимателей, желающих заниматься розничной продажей алкоголя. Согласно инициативе, лицензию предлагают выдавать за 15 рабочих дней, также будет сокращен пакет необходимых документов. При этом Черниговский рассказал, что новое положение не сильно сократит получение розничной лицензии.
«Сейчас стоимость розничной лицензии в городе составляет 65 тысяч рублей, а в сельской местности — 20 тысяч рублей. Срок получения составляет до 45 календарных дней. Но данное положение не сильно сокращает допустимый предельный срок получения розничной лицензии — до 40 календарных дней. В среднем процедура занимает от одного до двух месяцев, в зависимости от региона и полноты представленных документов. Формально срок рассмотрения заявления установлен до 30 календарных дней, однако с учетом возможного продления и устранения замечаний он нередко достигает 40–45 рабочих дней. На практике бизнес сталкивается с дополнительными задержками: проверками помещений, запросами в Росреестр, согласованиями с Роспотребнадзором и другими ведомствами. Особенно трудоемким процесс остается для заведений общепита — из-за необходимости подтверждать соответствие санитарным и техническим требованиям, наличие кухни, персонала и залов обслуживания посетителей», - объяснил он.
При этом, по мнению доцента кафедры, решение об упрощении процедуры связано не с либерализацией контроля, а с желанием повысить эффективность надзора и прозрачность рынка.
«Когда процесс лицензирования становится излишне сложным и затратным, часть малых предпринимателей действительно уходит в "серую зону". В России по-прежнему существует большой разрыв в цене между легальной и нелегальной продукцией — до двух–трех раз, и высокие административные барьеры лишь усиливают стимулы для теневой торговли. Поэтому сокращение сроков рассмотрения заявлений и переход к электронному межведомственному взаимодействию способны частично вывести часть оборота "в свет". Но важно понимать: лицензия — не единственная причина нелегальной торговли. Главные факторы — высокие акцизы, региональные ограничения и низкая маржинальность в легальном сегменте. Если одновременно не будет решена проблема диспропорции между ценой легального и нелегального алкоголя, то даже ускорение выдачи лицензий не ликвидирует нелегальный рынок полностью», - подчеркнул Черниговский.
В свою очередь президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев напомнил, что с наибольшими трудностями при получении лицензий сталкиваются ИП, особенно в сельской местности.
«Когда происходит цифровизация и связанное с ней сокращение сроков бюрократических процедур — это всегда хорошо. Никто не жаловался, что были особые сложности, но жизнь идет вперед и РАТК может работать быстрее и лучше. Это не имеет отношение к борьбе с нелегальным оборотом, но упрощает жизнь легальному ритейлу. Сейчас более важен вопрос не сроков, а стоимости лицензии, и даже невозможности ее получения, например, для индивидуальных предпринимателей. Так, они не могут получить лицензию на розничную торговлю. Могут только юридические лица, что создает большие сложности, например, в сельской местности», - заключил собеседник НСН.
Ранее Максим Черниговский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что, чем меньше будет разница в ценах между легальной и нелегальной алкогольной продукцией, тем меньше людей будет травиться и умирать.
В индустрии усомнились в сокращении срока получения лицензии на продажу алкоголя
