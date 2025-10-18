В индустрии усомнились в сокращении срока получения лицензии на продажу алкоголя

Новый закон об упрощении получения лицензии на продажу алкоголя не сильно сократит срок ее получения, и если одновременно не будет устранена разница в стоимости легальной и нелегальной продукции, то даже ускорение выдачи лицензий не ликвидирует нелегальный рынок. Об этом в беседе с НСН заявил доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассматривают законопроект по оптимизации получения разрешений для торговли спиртными напитками. Отмечается, что в России собираются упростить работу предпринимателей, желающих заниматься розничной продажей алкоголя. Согласно инициативе, лицензию предлагают выдавать за 15 рабочих дней, также будет сокращен пакет необходимых документов. При этом Черниговский рассказал, что новое положение не сильно сократит получение розничной лицензии.