17.10.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рост числа мигрантов для работы в России: Как изменится кадровая политика?»

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. В ней указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Среди главных принципов миграционной политики в документе выделяются: обеспечение простоты и прозрачности процедур и условий въезда в РФ и временного пребывания на ее территории; координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере миграции; участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при соблюдении принципа невмешательства в деятельность органов госвласти

Согласно прогнозам, указанным в концепции, ожидается, что миграционная политика приведет, в частности, к снижению числа нелегальных мигрантов и преступлений среди иностранных граждан

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Сколько сегодня мигрантов в России?

Смогут ли ИИ и роботы заменить мигрантов?

Что изменит новая концепция миграции в России?

Если обязанность правового сопровождения трудовых мигрантов ляжет на работодателя, то что изменится для мигранта?

Как сегодня работает цифровой учет мигрантов?

Участники пресс-конференции:

первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев;

эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



