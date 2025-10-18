Не обошлось и без вопросов про новый сингл The Hatters под названием «Совесть», который стал саундтреком к сериалу «НейроВася». Музыченко без лишней скромности назвал новый релиз талантливым произведением.

«Новая песня «Совесть» — очень талантливое произведение. Немногим удалось бы такое написать, учитывая задачу, которую нам поставили. Она была, между прочим, непростая. Суть в том, что сейчас снимается очень много интересных и необычных отечественных сериалов. Ребята уже изгаляются кто как может! Нам прислали синопсис этой истории и попросили учесть все, что есть в этом сериале: и крутой полицейский, и внедренная к нему в сознание нейросеть, и любовная история, и семья, и погоня. У нас получилось! Нас хотели взять на слабо, а мы справились», — поделился фронтмен коллектива.

Музыкальное оформление трека сочетает мрачные и электронные элементы, тонко переплетаясь с образом всевидящего «осознанца» и «мощного компьютера без настроек приватности».