Музыканты The Hatters заявили о своем превосходстве над ИИ
Юрий Музыченко сказал, что никто из музыкантов не сможет исполнить песни The Hatters так, как это делают они сами.
Лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался журналистам, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско.
На днях The Hatters дали большой концерт в Москве. В беседе с журналистами перед выступлением музыканты поделились, что хотели бы увидеть байопик о коллективе, рассказали о планах на будущее, высказали свое мнение о написании музыки с помощью нейросетей и бросили вызов артистам, предложив им исполнить песни The Hatters не хуже, чем сами музыканты.
«Мы замечательно относимся к использованию ИИ в музыке, потому что мы даже пытались сами это сделать и очень обрадовались, когда нейросеть не справилась. Мы поняли, что пока что мы лучше. Так исполнить наши треки, как это делаем мы, вряд ли кто-то сможет. У нас мощный авторский почерк. Никто не потянет. Я бросаю вызов музыкантам, чтобы они попробовали исполнить наши песни. Мы очень не хотели бы делать фит с «Три дня дождя», потому что они не такие талантливые как мы. Тяжело нам. Мы в последнее время сделали так много фитов, что пока что хотели бы уделить внимание своему творчеству», — приводит слова музыканта спецкор НСН.
Не обошлось и без вопросов про новый сингл The Hatters под названием «Совесть», который стал саундтреком к сериалу «НейроВася». Музыченко без лишней скромности назвал новый релиз талантливым произведением.
«Новая песня «Совесть» — очень талантливое произведение. Немногим удалось бы такое написать, учитывая задачу, которую нам поставили. Она была, между прочим, непростая. Суть в том, что сейчас снимается очень много интересных и необычных отечественных сериалов. Ребята уже изгаляются кто как может! Нам прислали синопсис этой истории и попросили учесть все, что есть в этом сериале: и крутой полицейский, и внедренная к нему в сознание нейросеть, и любовная история, и семья, и погоня. У нас получилось! Нас хотели взять на слабо, а мы справились», — поделился фронтмен коллектива.
Музыкальное оформление трека сочетает мрачные и электронные элементы, тонко переплетаясь с образом всевидящего «осознанца» и «мощного компьютера без настроек приватности».
В следующем году группа будет отмечать 10-летний юбилей. По словам фронтмена коллектива, поклонников будет ждать множество сюрпризов.
«К 10-летию группы мы готовим обширный тур, новые концерты, сюрпризы, много-много-много новой музыки, будут пластинки, будут переиздания старых песен», — указал Музыченко.
The Hatters («Шляпники») — российская группа из Санкт-Петербурга. Сами музыканты определяют свой стиль как «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах». У коллектива шесть премий «Чартова дюжина» в разных номинация и почти 2,5 миллиона слушателей за месяц на «Яндекс Музыке». В 2024 году проект «Собака.ru» назвал группу самым гастролирующим коллективом.
Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе со спецкором НСН поделился, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».
