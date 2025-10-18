Стас Костюшкин признался, что мечтает о дуэте с Маканом и Кридом
Певец рассказал НСН, что каждый год пишет Егору Криду с просьбой вместе записать песню «День рождения», но тот отказывается.
Певец Стас Костюшкин признался журналистам, что мечтает о дуэте с артистом Егором Кридом и рэпером Маканом. Об этом он сообщил перед концертом рок-группы «The Hatters» на «ВТБ Арене».
«Очень хочется сделать коллаборацию на песню "День рождения". Каждый год я пишу Егору Криду. Но он отвечает: "Брат, нет!". В этом году он даже не ответил. Хотелось с Маканом — он ушел в армию», - приводит его слова спецкор НСН.
При этом, говоря о популярности коллектива, певец заметил, что она у «The Hatters» — «нишевая».
«Я познакомился с творчеством этой группы, когда посмотрел клип "Танцы" и подумал: "Я где-то видел этого парня". Я не помнил, что он снимался в клипе на песню "Белое платье" (группы "Чай вдвоем" - прим. НСН). "The Hatters" — это нишевая популярность. Такой музыки в принципе нет. Это такой "джипси" ("цыганский джаз" - прим. НСН). Это и на Западе не слишком популярно. Но круто, что есть какое-то количество человек, которые любят, и будут любить еще долго и счастливо», - заключил собеседник НСН.
Ранее директор сервиса «МТС Музыка» Даниил Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что будущее российской музыкальной индустрии будет за артистами, которые пишут музыку подобно игре в конструктор, что соотносится с новой константой главенства эклектичного творчества.
