Спасатели эвакуировали тело погибшего туриста с Эльбруса

В спасательных работах участвовали четыре человека и две единицы техники. В МЧС призвали жителей и гостей республики проявлять максимальную осторожность при восхождениях и соблюдать меры безопасности на туристических маршрутах.

Ранее стало известно, что тысяча человек заблокирована на Эвересте из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

