Спасатели эвакуировали тело погибшего туриста с Эльбруса
19 октября 202507:35
На Эльбрусе завершена поисковая операция, тело погибшего альпиниста доставлено на поляну Азау и передано следственно-оперативной группе, сообщает Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.
В спасательных работах участвовали четыре человека и две единицы техники. В МЧС призвали жителей и гостей республики проявлять максимальную осторожность при восхождениях и соблюдать меры безопасности на туристических маршрутах.
Ранее стало известно, что тысяча человек заблокирована на Эвересте из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спасатели эвакуировали тело погибшего туриста с Эльбруса
- В России могут дать работающим отцам пять дополнительных выходных
- СМИ: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного освобождения ДНР от ВСУ
- Трамп показал видео уничтожения подводной лодки наркокартеля
- В России может появиться список лекарств, за прием которых лишат водительских прав
- Медведев заявил об испытаниях новых образцов вооружений РФ
- СМИ: Обманутые на Украине колумбийские наемники намерены воевать за картели
- Стало известно, как россияне могут увеличить пенсию
- СМИ: Объем поставок европейских вооружений Украине сократился на 57%
- СМИ: Нетаньяху намерен остаться премьером в 2026 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru