Спасатели эвакуировали тело погибшего туриста с Эльбруса

На Эльбрусе завершена поисковая операция, тело погибшего альпиниста доставлено на поляну Азау и передано следственно-оперативной группе, сообщает Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Альпинист погиб при восхождении на гору Фишт в Адыгее

В спасательных работах участвовали четыре человека и две единицы техники. В МЧС призвали жителей и гостей республики проявлять максимальную осторожность при восхождениях и соблюдать меры безопасности на туристических маршрутах.

Ранее стало известно, что тысяча человек заблокирована на Эвересте из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
