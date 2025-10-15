16.10.2025 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Фармацевты в дефиците, лекарства дорожают: Почему россияне стали экономить на лечении и закупаться антидепрессантами?»

По данным СМИ, в 2025 году провизоры и фармацевты заняли третью строчку рейтинга самых дефицитных профессий в сфере здравоохранения. Почти 20 тысяч вакансий в российских аптеках остаются незакрытыми. По прогнозу Всероссийского научно-исследовательского института труда, к 2030 году нужно будет дополнительно подготовить около 60 тысяч фармацевтов, поскольку будут открываться новые рабочие места, а многие сотрудники выйдут на пенсию. Недавно врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что во Франции фармацевты несут больше ответственности, чем в России.

Тем временем средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата в январе – августе 2025 года в аптечных сетях составила 416 рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Индия хочет в 2026 году увеличить поставки своих лекарств на российский рынок. В частности, речь идет о препаратах для борьбы с депрессией. Даже Госдума обратила внимание на стоимость лекарств и в Госдуму РФ внесли законопроект, которым предлагается ввести субсидии, компенсирующие траты на лекарства, если они превышают 10% от доходов.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Готовы ли россияне платить за дорогие лекарства?

Какова динамика цен по сравнению с прошлым годом?

Сколько сегодня существует дешевых аналогов?

Постоянные проверки отрасли привели к улучшению ситуации с дефицитными медикаментами?

Каких медикаментов чаще всего не получается покупателям найти?

Действительно ли сегодня не хватает фармацевтов в аптечной отрасли?

Участники пресс-конференции:

фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова;

директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

