Спрос на международную доставку грузов в РФ вырос вдвое за год
Спрос на международную доставку грузов в России по итогам 2023 года увеличился в два раза по сравнению с 2022 годом. Такой рост зафиксировала компания «Деловые линии» - один из крупнейших отечественных транспортно-логистических операторов.
Так, потребность в доставке из Китая и стран Юго-Восточной Азии вырос на 40 с лишним процентов. Причём спрос на авиаперевозки грузов из КНР за год подскочил в 2,5 раза, из Турции - в два раза.
Объёмы контейнерных перевозок сборных и генеральных грузов из Турции увеличились в два с лишним раза. Летом 2023 года «Деловые линии» открыли свыше шести тысяч новых направлений доставки воздушны путём по России и странам Евразийского экономического союза.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в общей сложности таких направлений теперь насчитывается 28 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru