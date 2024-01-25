Lada Aura будет выпущена в версии для такси

Новая модель АвтоВАЗа — Lada Aura будет выпущена в варианте для эксплуатации в качестве такси. Об этом объявила пресс-служба российского автопроизводителя.

Салон будет отделан тканью, в автомобиле не предусмотрена мультимедийная система с широким экраном, кроме того, приборная панель будет не цифровой, а аналоговой. Что касается двигателя, то вместо 1.8 л в данном варианте предполагается установка агрегата объемом 1,6 л в паре с механической трансмиссией.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Lada Aura впервые была представлена летом прошлого года. Модель спроектирована на базе обновленной Lada Vesta, её отличие состоит в удлиненной колесной базе.

