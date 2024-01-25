Lada Aura будет выпущена в версии для такси
Новая модель АвтоВАЗа — Lada Aura будет выпущена в варианте для эксплуатации в качестве такси. Об этом объявила пресс-служба российского автопроизводителя.
Салон будет отделан тканью, в автомобиле не предусмотрена мультимедийная система с широким экраном, кроме того, приборная панель будет не цифровой, а аналоговой. Что касается двигателя, то вместо 1.8 л в данном варианте предполагается установка агрегата объемом 1,6 л в паре с механической трансмиссией.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Lada Aura впервые была представлена летом прошлого года. Модель спроектирована на базе обновленной Lada Vesta, её отличие состоит в удлиненной колесной базе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Тюмени отменили концерт рэпера Кишлака
- Lada Aura будет выпущена в версии для такси
- Румыния отказалась от участия в «Евровидении-2024»
- Комик Руслан Белый посетовал на отсутствие заработка в России
- Хуснуллин: новый корпус Третьяковки в Москве летом примет первых посетителей
- США и Великобритания ввели санкции против хуситов Йемена
- Бывшая возлюбленная Канье Уэста обвинила его в издевательствах
- Глава СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76
- Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке
- Доходы России от продажи зерновых культур в Китай выросли почти в четыре раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru