Соколов: «АвтоВАЗ» не ждет возвращения Renault

«АвтоВАЗ» не ждет возвращения своего бывшего акционера – Renault, заявил президент российского автопроизводителя Максим Соколов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, российская компания может эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли.

«Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой», - подчеркнул Соколов.

Ранее глава Renault допустил возвращение компании в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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