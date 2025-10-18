«Tomahawk — к эскалации»: В Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского

НЕПЫШНАЯ ВСТРЕЧА

Украинского президента не ожидала пышная встреча в аэропорту. У трапа стояли только глава офиса Владимира Зеленского и члены экипажа самолета, а не представители американского руководства, передает RT.

При этом президент Украины опоздал на встречу с Дональдом Трампом. Начало их диалога было запланировано на 20:00 по московскому времени, но переговоры начались позже.

Издание «Axios» писало, что беседа Трампа и Зеленского была непростой, и американский президент оставался жестким в ходе переговоров.

«Никто не кричал, но Трамп был жестким», - передает RT.