«Tomahawk — к эскалации»: В Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского
Переговоры президентов США и Украины, на которых они в том числе обсуждали поставки американских дальнобойных ракет Киеву, прошли накануне.
17 октября в столице США Вашингтоне прошла встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Одной из главных тем переговоров стали возможные поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk Киеву. Однако Трамп признал, что это приведет к эскалации конфликта на Украине, и отказался от идеи поставок. В ответ на это Зеленский попросил США поставлять дроны.
НЕПЫШНАЯ ВСТРЕЧА
Украинского президента не ожидала пышная встреча в аэропорту. У трапа стояли только глава офиса Владимира Зеленского и члены экипажа самолета, а не представители американского руководства, передает RT.
При этом президент Украины опоздал на встречу с Дональдом Трампом. Начало их диалога было запланировано на 20:00 по московскому времени, но переговоры начались позже.
Издание «Axios» писало, что беседа Трампа и Зеленского была непростой, и американский президент оставался жестким в ходе переговоров.
«Никто не кричал, но Трамп был жестким», - передает RT.
Между тем, президент США похвалил пиджак Зеленского и выразил надежду на то, что его внешний вид не останется незамеченным. Украинский лидер предпочел черный костюм и черную рубашку.
После диалога с Трампом Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, несколькими главами европейских стран и генсеком НАТО Марком Рютте. Известно, что президент Украины рассказал европейским политикам о конструктивной встрече с лидером США. Участники переговоров подчеркнули «неотложность усилий по достижению справедливого и прочного мира». К тому же европейские лидеры пообещали расширить поддержку Киева, чтобы «побудить Россию к серьезным переговорам».
БЕЗ РАКЕТ
Одной из главных тем прошедших переговоров Трампа и Зеленского стали возможные поставки дальнобойных ракет США Tomahawk Киеву. Этот вопрос «висел в воздухе» в течение недели. В итоге Трамп признал, что поставка такого оружия Киеву приведет к эскалации конфликта между Россией и Украиной.
В связи с этим американский лидер добавил, что США пока не намерены поставлять Tomahawk Киеву. По информации «Axios», Трамп якобы дал понять Зеленскому, что в настоящий момент в приоритете остается дипломатия, а поставки дальнобойного оружия могут ее подорвать.
После встречи Трампа и Зеленского пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире «Fox News» также сообщила, что президент США продолжит работу над урегулированием украинского конфликта.
«Для Ближнего Востоке начался "новый рассвет", мы надеемся, что то же самое случится с Россией и Украиной, президент усердно работает над этим», - сказала она.
До этого издание «Financial Times» писало, что США потенциально могут поставить Украине только несколько дальнобойных ракет Tomahawk, по другим оценкам — несколько десятков. В связи с этим экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН заметил, что запуск американских ракет смогут осуществлять только сами США с Тихого океана, что будет означать войну между Вашингтоном и Москвой.
«Несколько десятков ракет Tomahawk не способны ни на что повлиять. У Tomahawk эквивалент боевой части — 450 килограммов. Чтобы вывести из строя один военный аэродром, нужно минимум десять таких ракет. Тем более, Украина сама не может никуда их отправлять — с ними будет справляться личный состав американской армии, это больше никому не доверят. Нужны самолеты, корабли, подводные лодки, где будут размещаться пусковые установки. Если они будут запускать эти ракеты с Тихого океана, это явно будет означать войну России и США. Если с Черного моря — украинский флот не оборудован пусковыми установками Tomahawk. Экипажи не обучены, боевые стрельбы не проведены, расчеты не слажены. Запуску ракеты предшествует огромный комплекс работ», - отметил он.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Между тем, в ходе встречи в Белом Доме Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили и другие вопросы. Так, американский лидер заявил, что несмотря на отказ от отправки Tomahawk, США готовы обсуждать другие поставки. В связи с этим Зеленский предложил Вашингтону поставить дроны. Трамп ответил, что заинтересовался этим.
При этом он подчеркнул, что пока неизвестно, вернется ли Украина к границам 1991 года.
«Никогда не знаешь, что будет», - заявил Трамп.
В свою очередь Зеленский назвал вопрос территорий Украины предметом переговоров с РФ. Он указал, что проблема территорий является чувствительной и самой сложной. По его словам, наиболее трудные обсуждения в любом формате переговоров будут о территориях. Однако Зеленский согласился с призывом Трампа остановиться на занимаемых позициях.
«Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», - считает Зеленский.
Но он не оценил идею строительства тоннеля между Россией и Аляской в США. Зеленский прямо заявил, что ему не нравится эта инициатива, зато Трамп счел ее интересной.
Кроме того, президент США подтвердил, что собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии, добавив, что делает это потому, что «Путин ему нравится — как и венгерский лидер Виктор Орбан». При этом американский президент добавил, что во время встречи Зеленский «будет на связи».
Трамп также подчеркнул, что лидеры и России, и Украины хотят завершить конфликт.
«Я думаю, господин Путин хочет остановить этот конфликт, мы провели достаточно продуктивный диалог», - отметил американский президент.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk.
