Бывший завод Hyundai в Петербурге получил новое название
Бывший завод южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в Санкт-Петербурге переименован в автомобильный завод АГР. Предприятие в январе выкупила российская компания «Арт-Финанс». Соответствующие данные появились в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Новое сокращённое название производителя – «Автозавод АГР». Генеральным директором назначен Алексей Калицев, передаёт ТАСС. Ранее он занимал руководящие позиции в «Хёндэ мотор СНГ».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заместитель председателя правительства, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что серийное производство на площадке в Санкт-Петербурге начнётся во втором квартале нынешнего года. «Арт-финанс» также владеет бывшим заводом Volkswagen в Калуге.
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