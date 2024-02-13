Бывший завод Hyundai в Петербурге получил новое название

Бывший завод южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в Санкт-Петербурге переименован в автомобильный завод АГР. Предприятие в январе выкупила российская компания «Арт-Финанс». Соответствующие данные появились в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Новое сокращённое название производителя – «Автозавод АГР». Генеральным директором назначен Алексей Калицев, передаёт ТАСС. Ранее он занимал руководящие позиции в «Хёндэ мотор СНГ».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заместитель председателя правительства, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что серийное производство на площадке в Санкт-Петербурге начнётся во втором квартале нынешнего года. «Арт-финанс» также владеет бывшим заводом Volkswagen в Калуге.

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Фото: hyundai-avtorus.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЗаводыАвтомобили

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