Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей

Протокол с подачей в суд был составлен Роскомнадзором. Ведомство выявило нарушения порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за последние годы крупнейшие зарубежные интернет-сервисы многократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Так, Google стала первой компанией, которой в конце 2021 года назначили оборотный штраф по статье 13.41 КоАП РФ в размере 7,2 миллиарда рублей. В дальнейшем её ещё дважды назначали оборотный штраф на общую сумму 26,3 миллиарда рублей.

