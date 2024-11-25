Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
Таганский районный суд российской столицы принял постановление о назначении штрафа в семь миллионов рублей мессенджеру Telegram за отказ удалить запрещенную к распространению в РФ информацию. Как передает «Интерфакс», речь идёт о материалах с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, а также с порнографическими изображениями детей.
Протокол с подачей в суд был составлен Роскомнадзором. Ведомство выявило нарушения порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за последние годы крупнейшие зарубежные интернет-сервисы многократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.
Так, Google стала первой компанией, которой в конце 2021 года назначили оборотный штраф по статье 13.41 КоАП РФ в размере 7,2 миллиарда рублей. В дальнейшем её ещё дважды назначали оборотный штраф на общую сумму 26,3 миллиарда рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru