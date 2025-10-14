15.10.2025 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Повышение НДС и трансформация самозанятости: Что будет с экономикой и бизнесом?»

Минфин предложил увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года — сейчас обсуждается повышение с 20% до 22%. Эксперты предупреждают о серьёзных последствиях для экономики России после налогового манёвра. Помимо повышения НДС, планируется существенным образом пересмотреть налоговые обязательства малого бизнеса. Во-первых, минимальный порог для обязательного перехода на уплату НДС сократится с 60 до 10 миллионов рублей. Во-вторых, произойдет отмена ряда льготных режимов по страховым взносам. Онлайн-продавцы предупреждают, что цены на маркетплейсах могут вырасти до 15%. Власти ожидают, что изменения принесут бюджету свыше 2 трлн рублей, но бизнес говорит о риске ухода части рынка в тень.

В последние дни тема самозанятости в России вновь оказалась в центре общественного внимания. Готовясь к возможным корректировкам, государство может внедрить новые правила, которые повлияют на 14 млн граждан. Совет Федерации предложил правительству рассмотреть вопрос о завершении эксперимента уже в 2026 году, а не в 2028-м.

Приведёт ли повышение НДС к резкому росту цен в России?

Что произойдет с ценами на жильё после повышения ставки НДС?

Какое влияние окажет увеличение налоговой нагрузки на инфляцию и насколько изменится ситуация для бизнеса?

Приведет ли повышение НДС к закрытию части ПВЗ?

Что будет с экономикой и бизнесом?

Почему началось обсуждение по отмене самозанятости?

Что делать самозанятым в случае отмены специального налогового режима?

Участники:

заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

эксперт в сфере налогов и юридической защиты бизнеса Ольга Малкова.

