В Стерлитамаке при взрыве на заводе «Авангард» погибли 3 человека

ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что при произошедшем накануне взрыве на заводе «Авангард» в городе Стерлитамак погибли три человека. По его словам, еще девять человек получили травмы, пятеро из них, по состоянию на утро 18 октября, остаются в больнице.

Также сообщалось, что после взрыва на заводе больницу Стерлитамака перевели на особый режим. Всех людей уже извлекли из-под завалов, передает ТАСС.

Назаров рассказал, что в результате взрыва часть здания была повреждена, однако, добавил он, угрозы дальнейшего обрушения завода нет. Чиновник отметил, что предприятие продолжит работать в штатном режиме. Он также подчеркнул, что причины произошедшего выясняются.