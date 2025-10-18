В Стерлитамаке при взрыве на заводе «Авангард» погибли 3 человека
По информации премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, еще девять человек пострадали.
17 октября в Башкирии на химзаводе в Стерлитамаке произошел взрыв. Есть пострадавшие и погибшие. Власти опровергли информацию об атаке дронов на предприятие, при этом официальная причина ЧП пока не названа. Между тем, это не единственный взрыв на заводе в Стерлитамаке за последнее время.
ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что при произошедшем накануне взрыве на заводе «Авангард» в городе Стерлитамак погибли три человека. По его словам, еще девять человек получили травмы, пятеро из них, по состоянию на утро 18 октября, остаются в больнице.
Также сообщалось, что после взрыва на заводе больницу Стерлитамака перевели на особый режим. Всех людей уже извлекли из-под завалов, передает ТАСС.
Назаров рассказал, что в результате взрыва часть здания была повреждена, однако, добавил он, угрозы дальнейшего обрушения завода нет. Чиновник отметил, что предприятие продолжит работать в штатном режиме. Он также подчеркнул, что причины произошедшего выясняются.
Отмечается, что следственные органы уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Прокуратура в Башкирии взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
ВЗРЫВ
Взрыв в одном из цехов предприятия на заводе «Авангард» произошел вечером 17 октября. Очевидцы говорили, что вспышку было видно из нескольких районов города.
Изначально предполагалось, что в момент ЧП в цехе находились 17 человек, но позже выяснилось, что большая часть работников уже ушла домой.
Спасатели начали извлекать пострадавших из-под завалов. Работы продлились до самой ночи 18 октября. По данным министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, на месте происшествия дежурили пять бригад скорой помощи. Из Уфы прибыла оперативная группа минздрава Башкортостана, а также санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов.
Издание «СобкорУфа» писало, что двое работников выжили, несмотря на то, что оказались под бетонными перекрытиями. По данным источника, пострадавшие были в каменной ловушке, но спасатели передали им рацию и разговаривали с ними, пока не извлекли их из-под завалов.
При этом в Сети появилась информация о принудительной эвакуации в городе якобы из-за угрозы выброса опасных химвеществ. Однако руководство Стерлитамака опровергло ее.
«Жителям города ничего не угрожает, нет никакого пожара и выделения вредных веществ. Никаких заявлений об эвакуации (жителей – прим. НСН) никто не делал», - написал мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов в своем Telegram-канале.
Известно, что «Авангард» производит боеприпасы, химическую продукцию и промышленные взрывчатые вещества, а также занимается утилизацией вооружения. По предварительной информации, взрыв произошел из-за нарушений технологического режима на нитроузле, однако официальная причина произошедшего пока не названа.
Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров опроверг сообщения о взрыве на заводе в Стерлитамаке из-за БПЛА.
«Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», - написал политик в своем Telegram-канале.
ДРУГОЙ ВЗРЫВ В СТЕРЛИТАМАКЕ
Однако ЧП на заводе «Авангард» — не единственный подобный случай в Стерлитамаке за последнее время. Так, утром 9 августа 2025 года на производственной площадке «Каустик» «Башкирской содовой компании» на Технической улице случился взрыв газовоздушной смеси.
Изначально сообщалось о 15 пострадавших и отсутствии погибших. Но позже, число раненых стало расти: сначала до 25 человек, потом — до 36. Дальше число раненых превысило 40. У большинства из них диагностировали ожоги слизистых и отравление парами химикатов. Позже один из пострадавших скончался в Уфе.
СМИ писали, что за пару дней до взрыва Росприроднадзор проверял «Башкирскую содовую компанию». По результатам проверки ведомство нашло ряд нарушений, а предприятию вынесли предостережение.
В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что взрыв на производственной площадке «Каустик» произошел из-за разгерметизации сварного шва установки. Возгорание и обрушение конструкций не были зафиксированы. По данным источника, разгерметизация сварного шва в установке 1 тысяча 345 (производство винилхлорида) произошла на высоте 18 метров.
В ведомстве уточнили, что в ликвидации последствий ЧП были задействованы 110 человек и 33 единицы техники, в том числе 58 сотрудников МЧС.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Алчевске в ЛНР после взрыва загорелся многоквартирный дом.
