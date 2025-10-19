В России может появиться список лекарств, за прием которых лишат водительских прав

Как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, речь идет о препаратах, влияющих на концентрацию внимания и скорость реакции. В перечень могут попасть снотворные, седативные и прочие средства, затрудняющие управление транспортными средствами.

Штраф за вождение под воздействием таких медикаментов может составить 45 тысяч рублей, а также повлечь лишение прав на срок до двух лет. Депутат предложил дополнительно маркировать такие лекарства предупреждением «противопоказано при вождении».

Ранее стало известно, что новый порядок медосмотра на опьянение будет объективнее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

