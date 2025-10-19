СМИ: Обманутые на Украине колумбийские наемники намерены воевать за картели
Обманутые наемники из Колумбии, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, заявили о намерении присоединиться к мексиканскому наркокартелю «Рыцари тамплиеры», сообщает Semana.
По словам одного из них, на Украину их заманивают ложью, обещают оплату, а в случае попытки побега — сажают или отправляют на передовую. По данным издания, наркокартель известен своей жестокостью и стремлением к расширению контроля над территориями. Эксперты считают, что проникновение этой структуры в Колумбию может привести к росту насилия и активизации криминальных сетей.
Ранее стало известно, что ВСУ вербуют наемников за $2,3 тыс. в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
