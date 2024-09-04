Microsoft начала отключать компании РФ от облачных сервисов

Российские компании начали сообщать об отключении подписок на облачные сервисы Microsoft. Речь, в частности, идёт о недоступности Microsoft 365, Office 365 и Teams, сообщил «Софтлайн» в своем Telegram-канале.

Ранее в августе американская транснациональная корпорация предупредила компании в России о предстоящем ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября. В марте Microsoft анонсировала закрытие доступа для корпоративных клиентов в РФ к программам для управления и проектирования. Аналогичное предупреждение распространила и компания Amazon.