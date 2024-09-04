Microsoft начала отключать компании РФ от облачных сервисов
Российские компании начали сообщать об отключении подписок на облачные сервисы Microsoft. Речь, в частности, идёт о недоступности Microsoft 365, Office 365 и Teams, сообщил «Софтлайн» в своем Telegram-канале.
Ранее в августе американская транснациональная корпорация предупредила компании в России о предстоящем ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября. В марте Microsoft анонсировала закрытие доступа для корпоративных клиентов в РФ к программам для управления и проектирования. Аналогичное предупреждение распространила и компания Amazon.
Данные ограничения были активированы в рамках 12 пакета санкций Евросоюза, одним из положений которого стали ограничения поставок в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила об уходе с рынка РФ, при этом она пообещала продолжать выполнять действующие обязательства перед клиентами в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru