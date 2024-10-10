Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в КНР впервые за четыре года

Объёмы реализации смартфонов производства Huawei Technologies в материковом Китае по итогам августа превзошли продажи iPhone от Apple. Это произошло впервые за последние 46 месяцев.

Такую статистку обнародовала исследовательская компания CINNO. Как отмечает South China Morning Post, по данным экспертов, Huawei сохраняет хороший спрос как на флагманские серии Mate и Pura, так и на нестандартные модели, наподобие складного Mate XT. Именно на Поднебесную Китай приходится 89% совокупных мировых продаж Huawei.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным официальной статистики КНР, в последний летний месяц продажи смартфонов зарубежного производства в стране сократились на 12,7% в годовом выражении - до 1,87 миллиона единиц. При этом реализации местных брендов выросли сразу на 26,7% и превысили 24 миллиона.

