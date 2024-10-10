Бренд Apple сохранил статус самого дорогого бренда в мире 12 год подряд
Бренд Apple сохраняет лидирующую позицию в рейтинге наиболее дорогих в мире уже 12 год подряд. Хотя стоимость торговой марки американкой транснациональной корпорации потеряла за год 3% и составила 488,9 миллиарда долларов.
Такие данные обнародовала Interbrand Corp., которая составляет ежегодный рейтинг Best Global Brands. Вторую строчку сохраняет Microsoft, её бренд подорожал на 11% - до 352,5 миллиарда долларов. Третье место, как и в 2023 году занял бренд Amazon. Он прибавил в цене 8% - до 298,1 миллиарда долларов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», наиболее мощный рывок в плане роста стоимости за год показали бренды Ferrari (+21% - $13,1 млрд) и YouTube (+16% - $30,1 млрд). Общая стоимость сотни брендов оценивается в 3,4 триллиона долларов.
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