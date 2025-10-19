Многодетный американец считает, что в России больше свободы слова, чем в США
В России, в отличие от США, сохраняется возможность свободно высказывать свою точку зрения, сообщил ТАСС переехавший в РФ в 2023 году американец Джозеф Шуцман, который работает IT-консультантом и является отцом восьмерых детей.
По его словам, россияне способны аргументировать свою позицию. Он противопоставил это американскому подходу. «Ирония в том, что в России на самом деле больше свободы слова, чем в Америке», — заявил блогер.
Он отметил, что «почему-то от России все ждут исключительно негатива». Шуцман указал, что в РФ больше всего ценит то, что дети могут жить нормальной жизнью в обществе, где мальчики — это мальчики, а девочки — это девочки.
Ранее нового главу Верховного суда РФ призвали активно защищать права и свободы граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
