Многодетный американец считает, что в России больше свободы слова, чем в США

В России, в отличие от США, сохраняется возможность свободно высказывать свою точку зрения, сообщил ТАСС переехавший в РФ в 2023 году американец Джозеф Шуцман, который работает IT-консультантом и является отцом восьмерых детей.

Владимир Соловьёв: Свобода слова – всегда экономический фактор

По его словам, россияне способны аргументировать свою позицию. Он противопоставил это американскому подходу. «Ирония в том, что в России на самом деле больше свободы слова, чем в Америке», — заявил блогер.

Он отметил, что «почему-то от России все ждут исключительно негатива». Шуцман указал, что в РФ больше всего ценит то, что дети могут жить нормальной жизнью в обществе, где мальчики — это мальчики, а девочки — это девочки.

Ранее нового главу Верховного суда РФ призвали активно защищать права и свободы граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Свобода СловаСШАРоссия

