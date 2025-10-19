Многодетный американец считает, что в России больше свободы слова, чем в США

По его словам, россияне способны аргументировать свою позицию. Он противопоставил это американскому подходу. «Ирония в том, что в России на самом деле больше свободы слова, чем в Америке», — заявил блогер.

Он отметил, что «почему-то от России все ждут исключительно негатива». Шуцман указал, что в РФ больше всего ценит то, что дети могут жить нормальной жизнью в обществе, где мальчики — это мальчики, а девочки — это девочки.

Ранее нового главу Верховного суда РФ призвали активно защищать права и свободы граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

