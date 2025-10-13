14.10.2025 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ожирение стройных». Новая болезнь современных детей»
Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сравнил растущее количество случаев ожирения среди подростков с эпидемией. За последние пять лет число детей с ожирением в России увеличилось почти на 37 %. Лишний вес в детском возрасте может привести к серьезным хроническим заболеваниям и травле в коллективе. Скрытая форма ожирения — саркопеническое — всё чаще встречается среди детей считают эксперты. Например, по сообщениям СМИ из 1,6 тысячи детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет у 77% было выявлено саркопеническое ожирение. При этом среди мальчиков этот тип встречается почти в полтора раза чаще, чем среди девочек.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
С чем связан рост числа детей, страдающих ожирением?
• Как много детей сегодня имеет диагноз – саркопеническое ожирение?
• Каковы симптомы скрытого ожирения?
• Как помочь сбросить лишние килограммы?
• Как гаджеты сказываются на влияние ожирения?
• Нужно ли подросткам делать пластические операции при лишнем весе?
Участники пресс-конференции:
- врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
- врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:30
