14.10.2025 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ожирение стройных». Новая болезнь современных детей»

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сравнил растущее количество случаев ожирения среди подростков с эпидемией. За последние пять лет число детей с ожирением в России увеличилось почти на 37 %. Лишний вес в детском возрасте может привести к серьезным хроническим заболеваниям и травле в коллективе. Скрытая форма ожирения — саркопеническое — всё чаще встречается среди детей считают эксперты. Например, по сообщениям СМИ из 1,6 тысячи детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет у 77% было выявлено саркопеническое ожирение. При этом среди мальчиков этот тип встречается почти в полтора раза чаще, чем среди девочек.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

С чем связан рост числа детей, страдающих ожирением?

• Как много детей сегодня имеет диагноз – саркопеническое ожирение?

• Каковы симптомы скрытого ожирения?

• Как помочь сбросить лишние килограммы?

• Как гаджеты сказываются на влияние ожирения?

• Нужно ли подросткам делать пластические операции при лишнем весе?

Участники пресс-конференции:

врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина;

