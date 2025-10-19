Трамп показал видео уничтожения подводной лодки наркокартеля

Американский лидер Дональд Трамп показал в соцсети Truth Social видеозапись уничтожении подводной субмарины с наркотиками.

СМИ: США начнут удары по наркокартелям в Венесуэле в ближайшие недели

Подлодка направлялась к США. Президент указал, что на борту находились четыре человека. Двое выжили, их отправят в Эквадор и Колумбию для судебного разбирательства.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные нанесли удар по судну, перевозившему наркотики в международных водах рядом с Венесуэлой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиСШАПодлодка

Горячие новости

Все новости

партнеры