СМИ: Объем поставок европейских вооружений Украине сократился на 57%
За последнее время объемы военных поставок Европейского союза для нужд Украины сократились на 57%, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
В июне текущего года была запущена программа, в рамках которой страны — участницы Североатлантического альянса могли закупать оружие для Киева у США. При этом на практике результат получился не настолько масштабным, как ожидалось. Напротив, поставки вооружений в последнее время резко сократились. Летом объем европейских обязательств сократился на 57% по сравнению с первой половиной года.
Кроме того, общий ежемесячный объем военной помощи от всех помогающих Украине стран оказался на 40% ниже уровня первой половины года.
Ранее стало известно, что ЕК может выделить Киеву еще 25 млрд евро за счет средств России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
