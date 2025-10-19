В июне текущего года была запущена программа, в рамках которой страны — участницы Североатлантического альянса могли закупать оружие для Киева у США. При этом на практике результат получился не настолько масштабным, как ожидалось. Напротив, поставки вооружений в последнее время резко сократились. Летом объем европейских обязательств сократился на 57% по сравнению с первой половиной года.

Кроме того, общий ежемесячный объем военной помощи от всех помогающих Украине стран оказался на 40% ниже уровня первой половины года.

Ранее стало известно, что ЕК может выделить Киеву еще 25 млрд евро за счет средств России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

