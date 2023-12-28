Xiaomi представила свой первый электромобиль
Китайская компания Xiaomi презентовала свой первый электромобиль. Он создан на общей со смартфонами операционной системе. Об этом объявил в соцсетях генеральный директор корпорации Лэй Цзюнь.
«Привет, Xiaomi SU7, добро пожаловать в Human x Car x Home», — сопроводил он новость надписью.
Представленный электромобиль выполнен в серебристой цветовой гамме, имеет легкосплавные диски с пятью спицами в паре с шинами Michelin. Агрегат функционирует на операционной системе HyperOS. При этом корпорация ещё не обнародовала технические характеристики SU7.
Автомобиль сейчас находится на стадии производства, предполагается, что он появится на рынке Китая через несколько месяцев. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», цена на электрокар также пока держится в секрете.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru