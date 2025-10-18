В РФ исключили массовую утечку данных при сделках по недвижимости с биометрией

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в эфире НСН допустил, что для сделок по недвижимости также будут использовать специальные ПИН-коды, а адвокат Игорь Трунов призвал законодательно регулировать ИИ. 

Для сделок по недвижимости с помощью биометрии будет использоваться несколько биометрических факторов, что позволит минимизировать риски утечки баз данных. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что с июля 2026 года оформлять ипотеки и сделки с недвижимостью можно будет с помощью биометрии. Отмечается, что подтверждать личность можно будет отпечатком пальца, сканом лица или глаза, поэтому не нужно будет физически присутствовать при сделке. При этом Раевский предположил, что для таких сделок будут использовать не только биометрию.

«Биометрия будет не единственным фактором аутоидентификации. Может быть одноразовый пароль на телефон. Либо два биометрических фактора: например, фотография и отпечаток пальца. Для надежности используется несколько факторов идентификации. Например, когда мы расплачиваемся картой, мы не только прикладываем ее, но и вводим ПИН-код. Биометрия — более надежный способ аутоидентификации, чем наличие карты, потому что ее можно украсть или подделать. Может быть, будет место, где можно будет снять отпечатки пальцев, чтобы потом использовать это для сделки дистанционно», - заметил он.

Эксперт по кибербезопасности добавил, что существуют минимальные риски утечки персональных данных.

«Здесь все риски в основном связаны с хранением биометрической базы данных. И это касается не только недвижимости. Если, например, будет использоваться не только отпечаток пальца, а еще какой-то один фактор, то это достаточно безопасно. Совпадение биометрических факторов возможно, но со вторым фактором биометрию подделать будет нельзя», - объяснил он.

В свою очередь президент Союза адвокатов России Игорь Трунов оценил инициативу, но призвал законодателей регламентировать ИИ.

«Риски утечки данных есть повсеместно. Это человеческий фактор, в том числе и криминального характера. Но новые технологии более совершенны, поэтому его становится меньше. Мы повсеместно переходим на новые системы контроля и дистанционные системы идентификации. В России более продвинутые системы, и исчезла мелкая коррупционная составляющая. Единственный вопрос к законодателям — регламентирование искусственного интеллекта (ИИ). Преступность галопирует, в том числе с использованием мошеннических схем с ИИ», - заключил собеседник НСН.

Ранее эксперт финансового рынка в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что, если в России вступит в силу закон о запрете банкам отбирать единственное жилье в ипотеке за долги, это приведет к сокращению ипотечного кредитования, и ипотеки будут выдавать лишь тем гражданам, у которых уже есть жилье.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
