В РФ исключили массовую утечку данных при сделках по недвижимости с биометрией

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что с июля 2026 года оформлять ипотеки и сделки с недвижимостью можно будет с помощью биометрии. Отмечается, что подтверждать личность можно будет отпечатком пальца, сканом лица или глаза, поэтому не нужно будет физически присутствовать при сделке. При этом Раевский предположил, что для таких сделок будут использовать не только биометрию.

«Биометрия будет не единственным фактором аутоидентификации. Может быть одноразовый пароль на телефон. Либо два биометрических фактора: например, фотография и отпечаток пальца. Для надежности используется несколько факторов идентификации. Например, когда мы расплачиваемся картой, мы не только прикладываем ее, но и вводим ПИН-код. Биометрия — более надежный способ аутоидентификации, чем наличие карты, потому что ее можно украсть или подделать. Может быть, будет место, где можно будет снять отпечатки пальцев, чтобы потом использовать это для сделки дистанционно», - заметил он.