Лидер группы The Hatters призвал снять байопик о коллективе
Юрий Музыченко признался, что хотел бы увидеть байопик о группе The Hatters, однако сам сниматься в кино желания не выразил.
Лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко заявил журналистам, что сейчас самый лучший момент, чтобы снимать фильм о коллективе, потому что музыканты в отличной форме.
Накануне The Hatters дали большой концерт в Москве. В беседе с журналистами перед выступлением музыканты поделились, что мечтают об экранизации своей истории. По словам Музыченко, в сюжете теоретического байопика обязательно должны быть драма и любовная линия, но не треугольник, а просто история любви. На этих словах фронтмен коллектива взял за руку Анну, свою жену и бэк-вокалистку группы.
«Конечно, хотелось бы про себя снять фильм, потому что пока мы и спортом занимаемся, не злоупотребляем, хорошо выглядим. Хотелось бы запечатлеть себя в истории такими. Это как в фильмах про вампиров: все хотели бы быть укушенными в тот момент, когда они в самом расцвете сил, чтобы все века так и прожить. Сами играть в кино мы не хотим. Сниматься в кино — это ужасно, очень долго и муторно. А чтобы было кино про нас — супер», — приводит слова музыканта спецкор НСН.
Отвечая на вопрос журналистов о подготовке к большим концертам, Музыченко поделился, что перед такими выступлениями ничего не ест и старается даже не пить воду.
«Перед большими концертами мы делаем небольшую разминочку, занимаемся спортом. Никакого злоупотребления. Я не ем целый день перед концертом, даже воду не пью, чтобы во время выступления ничего не булькало в животе. В турах мы тоже каждый день занимаемся спортом, иначе не хватит сил на следующие концерты», — указал артист.
The Hatters («Шляпники») — российская группа из Санкт-Петербурга. Сами музыканты определяют свой стиль как «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах». У коллектива шесть премий «Чартова дюжина» в разных номинация и почти 2,5 миллиона слушателей за месяц на «Яндекс Музыке». В 2024 году проект «Собака.ru» назвал группу самым гастролирующим коллективом.
Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе со спецкором НСН поделился, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».
