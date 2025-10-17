Лидер группы The Hatters призвал снять байопик о коллективе

Отвечая на вопрос журналистов о подготовке к большим концертам, Музыченко поделился, что перед такими выступлениями ничего не ест и старается даже не пить воду.

«Перед большими концертами мы делаем небольшую разминочку, занимаемся спортом. Никакого злоупотребления. Я не ем целый день перед концертом, даже воду не пью, чтобы во время выступления ничего не булькало в животе. В турах мы тоже каждый день занимаемся спортом, иначе не хватит сил на следующие концерты», — указал артист.

The Hatters («Шляпники») — российская группа из Санкт-Петербурга. Сами музыканты определяют свой стиль как «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах». У коллектива шесть премий «Чартова дюжина» в разных номинация и почти 2,5 миллиона слушателей за месяц на «Яндекс Музыке». В 2024 году проект «Собака.ru» назвал группу самым гастролирующим коллективом.

Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе со спецкором НСН поделился, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».

