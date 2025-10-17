«Упреждающий удар»: Иноагенты рискуют чаще отправляться за решетку
Ужесточение ответственности для иноагентов заставит их с особым вниманием относиться к своему статусу, при этом Россия не одинока в своем решении, сказала НСН Людмила Айвар.
Ужесточая ответственность для иноагентов, государство не пытается завести больше уголовных дел, цель законопроекта — заставить иноагентов внимательнее относиться к своим обязанностям. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет условия привлечения иноагентов к уголовной ответственности. Документ опубликован на портале правовой информации. Теперь уголовная ответственность будет наступать после первого административного правонарушения, совершенного в течение года. Айвар назвала нововведение предупреждающим жестом для иноагентов.
«Не думаю, что это попытка завести больше уголовных дел, потому что правоприменители и так захлебываются от того, сколько их возбуждается по тем или иным формальным основаниям. Я здесь вижу скорее предупреждение совершения повторного административного правонарушения. Наверное, лица, признанные иноагентами, теперь будут внимательнее относиться к своей судьбе. Да и в пояснительной записке к законопроекту было указано, что делалось это для того, чтобы иноагенты добросовестно исполняли свои обязанности и чтобы было своевременное реагирование со стороны правоохранительных органов», — сказала Айвар.
Собеседница НСН добавила, что аналогичная практика существует и в некоторых других странах мира.
«Конечно, закон в определенной степени ужесточен, но мы не одиноки в такого рода правоприменении. Например, в США уголовное дело воспринимается в таких случаях сразу, без всяких административных правонарушений, но за умышленный состав преступления. В Грузии также отсутствует административное правонарушение за нарушение закона об иноагентах, примерно аналогичная ситуация в Венгрии. У нас же достаточно формального нарушения, вне зависимости от того, имело ли лицо умысел или действовало по неосторожности. Полагаю, что законодатель руководствовался охраной общественных интересов, государственного строя и конституционных принципов, но с точки зрения нашего правоприменения хотелось бы, чтобы были более высокие стандарты доказывания, поскольку правоохранительные органы упрощают процедуру привлечения к уголовной ответственности, отсутствует надлежащее расследование», — подытожила она.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ужесточение мер в отношении иноагентов направлено на защиту интересов граждан и обеспечение безопасности государства. По его словам, лица, нарушающие закон, включая тех, кто находится за рубежом, должны нести ответственность «по всей строгости». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
