СМИ: Apple займется разработкой домашних роботов

Как отмечается, сконцентрироваться на этом направлении было решено после закрытия программы по созданию беспилотных автомобилей в начале этого года.

Предполагается, что инженеры фирмы направят свои усилия на создание андройда, способного перемещаться за людьми по дому, выполняя разного рода поручения. Отдельным направлением станет создание усовершенствованных настольных систем, выполняющих несколько функций.

Apple в последнее время столкнулась с целым рядом негативных моментов. Среди них уменьшение продаж iPhone в КНР, антимонопольный иск от Минюста США и штраф от ЕС в размере $2 миллиардов.

Ранее ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

