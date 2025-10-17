Чтобы преуспеть в маркетинге и ивент-услугах, креативному продюсеру Comedy Club Гарику Харламову нужна команда профессионалов, а не только собственная медийность. Подобные примеры успеха уже были у резидентов КВН и других артистов, рассказала генеральный директор сообщества ивент-профессионалов MICE Excellence, генеральный продюсер MICE Excellence Awards Татьяна Конакова в беседе с НСН.

Харламов запустил собственное агентство маркетинговых и ивент-услуг полного цикла «Зона комфорта». Оно будет работать как с частными заказами, включая свадьбы, юбилеи и семейные торжества, так и с крупными корпоративными мероприятиями. Об этом сообщил РБК с ссылкой на представителя артиста. Конакова подчеркнула, что ситуация на этом рынке не из простых.