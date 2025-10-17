Харламову в ивент-бизнесе посоветовали брать пример с участников КВН

Артист Гарик Харламов может добиться успеха в новом бизнесе, если обратит внимание на коллег и построит отличную команду, заявила НСН Татьяна Конакова.

Чтобы преуспеть в маркетинге и ивент-услугах, креативному продюсеру Comedy Club Гарику Харламову нужна команда профессионалов, а не только собственная медийность. Подобные примеры успеха уже были у резидентов КВН и других артистов, рассказала генеральный директор сообщества ивент-профессионалов MICE Excellence, генеральный продюсер MICE Excellence Awards Татьяна Конакова в беседе с НСН.

Харламов запустил собственное агентство маркетинговых и ивент-услуг полного цикла «Зона комфорта». Оно будет работать как с частными заказами, включая свадьбы, юбилеи и семейные торжества, так и с крупными корпоративными мероприятиями. Об этом сообщил РБК с ссылкой на представителя артиста. Конакова подчеркнула, что ситуация на этом рынке не из простых.

«Порог входа в индустрию с материальной точки зрения со стороны кажется небольшим — удаленный формат работы многих ивент-агентств сделал даже собственный офис не очень обязательным требованием. В условиях, когда на рынке подавляющее большинство крупных заказчиков работают по системе постоплаты, требуется определенный оборотный капитал, чтобы реализовывать действительно крупные проекты, в том числе, выездные. Если мы говорим про крупные ивент-агентства, то они, как правило, не ограничиваются сугубо организацией мероприятий, а предлагают целый комплекс услуг. Аналогично и с другой стороны: крупные маркетинговые и коммуникационные агентства предлагают ивент-инструменты для решения бизнес-задач заказчика. В этом плане совмещение маркетинга и ивента является вполне логичным со стороны основателей нового агентства», — отметила она.

Конакова добавила, что медийность Харламова может помочь в таком бизнесе, но это не главный фактор успеха.

«В целом можно отметить, что на ивент-рынке есть агентства, в том числе крупные, которые были основаны как выходцами из КВН, так и известными актерами. В этом плане медийность, конечно, помогает, однако на мой взгляд здесь даже важнее наличие сработанной команды, которая уже имеет опыт работы в креативной индустрии», — указала она.

Свои ивент-агентства или личные проекты по проведению мероприятий имеют множество резидентов КВН. Среди них Константин Маласаев (команда «МаксимуМ», Высшая лига), Михаил Белянин (команда «Обычные люди»), Олег Савельев (команда «Утомленные солнцем») и многие другие. Также свое агентство есть у блогера Иды Галич, которая ранее выступала в КВН.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с НСН оценил новый тандем Харламова в ресторанном бизнесе.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
