Представительство Airbus в РФ подаст заявление о банкротстве
Представительство Airbus в России намерено подать заявление в арбитражный суд о собственном банкротстве. Соответствующее уведомление распространило ООО «Эйрбас Рус».
Подразделение одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире ссылается на третью статью федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в уведомлении на Федресурсе. Признаком банкротства в данной статье указана ситуация, когда компания не может выполнить требования кредиторов по денежным обязательствам в течении трёх месяцев.
В качестве кредитора «Эйрбас Рус» указывает ООО «Технодром» - официального дистрибьютера вертолетной техники Airbus Helicopters. В 2017 году эта компания приобрела два вертолета типа EC130 T2. Их планировалось использовать в интересах группы «Хелипорты России», объединяющей сеть вертолетных комплексов.
Затем на этой почве возникла судебная тяжба. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», суд поддержал требование «Технодрома» взыскать в его пользу сумму, равную рыночной стоимости исправного вертолета EC130 T2.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru