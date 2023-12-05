Представительство Airbus в РФ подаст заявление о банкротстве

Представительство Airbus в России намерено подать заявление в арбитражный суд о собственном банкротстве. Соответствующее уведомление распространило ООО «Эйрбас Рус».

Подразделение одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире ссылается на третью статью федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в уведомлении на Федресурсе. Признаком банкротства в данной статье указана ситуация, когда компания не может выполнить требования кредиторов по денежным обязательствам в течении трёх месяцев.

В качестве кредитора «Эйрбас Рус» указывает ООО «Технодром» - официального дистрибьютера вертолетной техники Airbus Helicopters. В 2017 году эта компания приобрела два вертолета типа EC130 T2. Их планировалось использовать в интересах группы «Хелипорты России», объединяющей сеть вертолетных комплексов.

Затем на этой почве возникла судебная тяжба. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», суд поддержал требование «Технодрома» взыскать в его пользу сумму, равную рыночной стоимости исправного вертолета EC130 T2.

