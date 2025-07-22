«Сложная судьба»: Автоэксперт оценил рыночные перспективы нового «Москвича»

Игорь Моржаретто пояснил НСН, что сейчас покупатель готов приобретать авто только со значительной скидкой.

Новый кроссовер от «Москвича» вышел со значительным опозданием и его ждёт нелегкая судьба на отечественном авторынке. Так в комментарии НСН оценил новинку от московского завода автоэксперт Игорь Моржаретто.

Информация о поступлении в продажу «Москвича 8» вместе с прайс-листом появилась на сайте столичного автозавода. Новинка доступна в трех комплектациях по цене от 2,98 млн рублей. За такую цену автомобиль предлагается в базовой версии «Бизнес». Во всех модификациях кроссовер оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 174 л.с., «автоматом» и передним приводом.

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«Новому «Москвичу» при нынешнем рынке будет достаточно сложно пробиться в этом сегменте больших кроссоверов, где полно сейчас предложений, типа Chery Tiggo 8 и тому подобных. Сейчас рынок тяжёлый, специфический. Вроде бы цена заявлена вполне в рынке, но надо понимать, что сейчас продаются только те машины, которые идут с большими скидками. Поэтому, нелёгкая судьба его ждёт, честно вам скажу», - отметил собеседник НСН.

При этом Игорь Моржаретто отметил, что новым кроссовером под маркой «Москвич» будет не просто заинтересовать покупателя.

«Всё зависит от искусства продавцов, как позиционировать модель, чтобы она чем-то выделялась среди конкурентов. Пока этот «Москвич» особенно ничем не выделяется - ни по техническим характеристикам, ни по дизайну. Такой вот большой кроссовер примерно за 3 миллиона. Сейчас есть масса компаний, которые при заявленной цене и выше, дают такие скидки, что народ активно покупает эти модели. Много машин выпуска 2024 года идут с очень большими скидками, и любой новой модели будет сложно на рынке - неважно, называется она «Москвич» или как-то иначе», - пояснил автоэксперт.

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Изначально московский автозавод заявлял о планах начать выпуск модели в октябре 2024 года, а старт продаж был намечен на конец года. Затем сроки начала реализации сдвинулись на февраль 2025 года.

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Фото: Официальный сайт завода «Москвич»/moskvich.ru
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