«Новому «Москвичу» при нынешнем рынке будет достаточно сложно пробиться в этом сегменте больших кроссоверов, где полно сейчас предложений, типа Chery Tiggo 8 и тому подобных. Сейчас рынок тяжёлый, специфический. Вроде бы цена заявлена вполне в рынке, но надо понимать, что сейчас продаются только те машины, которые идут с большими скидками. Поэтому, нелёгкая судьба его ждёт, честно вам скажу», - отметил собеседник НСН.

При этом Игорь Моржаретто отметил, что новым кроссовером под маркой «Москвич» будет не просто заинтересовать покупателя.

«Всё зависит от искусства продавцов, как позиционировать модель, чтобы она чем-то выделялась среди конкурентов. Пока этот «Москвич» особенно ничем не выделяется - ни по техническим характеристикам, ни по дизайну. Такой вот большой кроссовер примерно за 3 миллиона. Сейчас есть масса компаний, которые при заявленной цене и выше, дают такие скидки, что народ активно покупает эти модели. Много машин выпуска 2024 года идут с очень большими скидками, и любой новой модели будет сложно на рынке - неважно, называется она «Москвич» или как-то иначе», - пояснил автоэксперт.