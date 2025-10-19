На Земле началась третья за месяц магнитная буря
19 октября 202508:02
Магнитная буря началась на Земле, сообщает в Telegram лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Она стала третьей бурей за октябрь. По словам ученых, в текущем месяце произошли две магнитные бури: с 1 по 3 октября и 12 октября.
В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли достигла минимального уровня G1 по шкале из пяти.
Ранее солнечная активность достигла высокого уровня: зарегистрировано четыре мощных вспышки класса М, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
