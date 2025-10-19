СМИ: Нетаньяху намерен остаться премьером в 2026 году
19 октября 202503:00
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение баллотироваться на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут в 2026 году, сообщает агентство APF.
Если он победит, это будет его шестой отдельный срок в качестве премьер-министра Израиля.
Антиамериканская риторика премьер-министра Биньямина Нетаньяху направлена для внутреннего потребления, заявил ранее в беседе с НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Объем поставок европейских вооружений Украине сократился на 57%
- СМИ: Нетаньяху намерен остаться премьером в 2026 году
- Дачная амнистия в России продлится до 2031 года
- В Сирии заявили об обсуждениях с Россией вопроса военных баз
- В США около 7 млн человек протестовали против политики Трампа
- Минпромторг: Повышение утильсбора затронет не всех автовладельцев
- Первый документальный фильм о Борисе Тищенко представят в Петербурге
- МГУ попал в топ-15 вузов мира по числу выпускников-миллиардеров
- Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
- В Госдуме предложили снизить ставки по семейной ипотеке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru