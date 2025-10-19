СМИ: Нетаньяху намерен остаться премьером в 2026 году

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение баллотироваться на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут в 2026 году, сообщает агентство APF.

Если он победит, это будет его шестой отдельный срок в качестве премьер-министра Израиля.

Антиамериканская риторика премьер-министра Биньямина Нетаньяху направлена для внутреннего потребления, заявил ранее в беседе с НСН израильский политолог Саймон Ципис.

