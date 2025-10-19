СМИ: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного освобождения ДНР от ВСУ

По данным издания, Путин потребовал, чтобы Киев отказался от любых притязаний на Донецкую область. Глава белого дома от комментариев по данному вопросу воздержался.

Также газета, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом указала, что делегация надеялась по итогам встречи получить ракеты большой дальности Tomahawk, но она осталась с пустыми руками.

Трамп якобы дал понять, что сейчас его приоритет — дипломатия. Поставки Tomahawk могут ее подорвать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

