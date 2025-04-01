Чистая прибыль «КАМАЗа» по МСФО по итогам 2024 года упала в 28 раз

Чистая прибыль публичного акционерного общества «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчётности по итогам 2024 год рухнула в 28 раз и составила 731 миллион рублей, проинформировала компания. Показатель EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составил 33,6 миллиарда рублей – почти на 12% меньше к 2023 году.

Как уточнили в «КАМАЗе», на динамике чистой прибыли серьёзно сказался рост процентных расходов в связи с увеличением стоимости заимствований, а также рост расходов по налогу на прибыль в связи с пересчетом налогов по новой ставке в 25%.

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Из отчетности следует, что процентные расходы компании увеличились по итогам 2024 года в 2,3 раза и достигли 20,7 миллиарда рублей. Годовая выручка показала рост на 6,3%, валовая прибыль прибавила 5,4%.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ПАО особо подчеркнули, что «КАМАЗ» в условиях санкционных ограничений продолжает программу импортозамещения, реализуются также проекты модернизации производства и формирования нового ряда моделей грузовиков. Автопроизводитель в 2024 году выпустил 54,6 тысяч единиц коммерческой автотехники (+3%), в том числе 41677 тяжелых грузовиков.

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Фото: Соцсети/paokamaz
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