Россияне стали чаще слушать песню Валерии после новостей про «Грэмми»
После новостей о прохождении отборочного этапа «Грэмми» число прослушиваний песни Валерии «Исцелю» выросло на 63%, сообщили НСН в «МТС Музыке».
За сутки число прослушиваний песни «Исцелю» певицы Валерии выросло на 63%, рассказали НСН в пресс-службе стримингового сервиса «МТС Музыка».
Накануне стало известно, что песня Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми» (Grammy), которую вручает американская Национальная академией искусства и науки звукозаписи.
«Вчера, 15 октября, стало известно, что песня «Исцелю» из одноименного альбома певицы Валерии прошла отборочный этап премии Grammy. Сервис "МТС Музыка" оценил интерес аудитории к треку после выхода новости. За сутки — 15.10 к 14.10 — число прослушиваний песни увеличилось на 63%. За этот же период зафиксирован прирост уникальных пользователей на 61%», — рассказали НСН в «МТС Музыке».
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью НСН, что ни он, ни его супруга — певица Валерия — не знали о выдвижении ее песни «Исцелю» на музыкальную премию «Грэмми». При этом он отметил, что это победа всех ценителей качественной музыки.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» напоминает, что 68-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 1 февраля 2026 года, при этом имена финалистов премии станут известны уже 7 ноября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне стали чаще слушать песню Валерии после новостей про «Грэмми»
- «Поднаелись американизацией»: Бабкина объяснила популярность народного жанра
- Грамотный информатор: Как работники аптеки снижают нагрузку на поликлиники
- Путин призвал не перекладывать затраты энергокомпаний на тарифы
- Названы способы вернуть зумеров в малые города
- Госдума отклонила законопроект о передаче животных в реабилитационные центры
- Актриса из «Кибердеревни» призналась, что боится нейросетей
- Путин: В 2025 году в России будет добыто 510 млн тонн нефти
- Фармацевты заявили о появлении на рынке лекарств из Китая и Индии
- Вспомнить все: Как хакеры используют нейросети для своих взломов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru