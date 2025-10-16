Россияне стали чаще слушать песню Валерии после новостей про «Грэмми»

Накануне стало известно, что песня Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми» (Grammy), которую вручает американская Национальная академией искусства и науки звукозаписи.

«Вчера, 15 октября, стало известно, что песня «Исцелю» из одноименного альбома певицы Валерии прошла отборочный этап премии Grammy. Сервис "МТС Музыка" оценил интерес аудитории к треку после выхода новости. За сутки — 15.10 к 14.10 — число прослушиваний песни увеличилось на 63%. За этот же период зафиксирован прирост уникальных пользователей на 61%», — рассказали НСН в «МТС Музыке».

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью НСН, что ни он, ни его супруга — певица Валерия — не знали о выдвижении ее песни «Исцелю» на музыкальную премию «Грэмми». При этом он отметил, что это победа всех ценителей качественной музыки.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» напоминает, что 68-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 1 февраля 2026 года, при этом имена финалистов премии станут известны уже 7 ноября.

