В РФ предрекли сокращение числа ипотек из-за запрета отбирать единственное жилье за долги

Эксперт по финансовой грамотности в эфире НСН заметил, что закон не имеет обратной силы, поэтому не поможет потребителям, у которых банки хотят отобрать ипотечную квартиру. 

Если вступит в силу закон о запрете банкам отбирать единственное жилье в ипотеке за долги, это приведет к сокращению ипотечного кредитования в России, а ипотеки будут выдавать лишь тем гражданам, у которых уже есть жилье. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт финансового рынка.

Заградительный момент: Первоначальный взнос по ипотеке достиг 40%

Ранее депутат Михаил Делягин предложил запретить банкам отбирать единственное жилье в ипотеке за долги. По его словам, такое ограничение будет распространяться только на добросовестных заемщиков, которые уже выплатили свыше 50% стоимости.

Делягин считает, что законопроект не нанесет критического урона банковской системе, так как, например, в 2024 году финансовые организации получили исторически рекордную чистую прибыль в 3,8 трлн рублей. При этом собеседник НСН считает, что введение такого закона грозит сокращением ипотечного кредитования.

«Стероидная» ипотека: Льготные программы вызвали дисбаланс на рынке жилья

«Инициативы как всегда направлены на защиту прав потребителей. Но останутся ли после этого потребители? Высокая ключевая ставка не виновата в просроченной задолженности. Если сейчас принять такой закон, то будет ли он иметь обратную силу? Исходя из здравого смысла, он не имеет обратной силы и не поможет указанным потребителям. Второе: если он будет принят и будет применим ко всем будущим законам, на сколько уменьшится ипотечное кредитование? Будут ли те самые потребители, о которых беспокоятся? В таком случае банки будут выдавать ипотеки только тем, у кого уже есть одно жилье. То есть это приведет к рискам сокращения ипотечного кредитования», - заключил эксперт.

Ранее в Госдуме призвали ввести ипотеку по профессиям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Иванов
