В РФ предрекли сокращение числа ипотек из-за запрета отбирать единственное жилье за долги
Эксперт по финансовой грамотности в эфире НСН заметил, что закон не имеет обратной силы, поэтому не поможет потребителям, у которых банки хотят отобрать ипотечную квартиру.
Если вступит в силу закон о запрете банкам отбирать единственное жилье в ипотеке за долги, это приведет к сокращению ипотечного кредитования в России, а ипотеки будут выдавать лишь тем гражданам, у которых уже есть жилье. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт финансового рынка.
Ранее депутат Михаил Делягин предложил запретить банкам отбирать единственное жилье в ипотеке за долги. По его словам, такое ограничение будет распространяться только на добросовестных заемщиков, которые уже выплатили свыше 50% стоимости.
Делягин считает, что законопроект не нанесет критического урона банковской системе, так как, например, в 2024 году финансовые организации получили исторически рекордную чистую прибыль в 3,8 трлн рублей. При этом собеседник НСН считает, что введение такого закона грозит сокращением ипотечного кредитования.
«Инициативы как всегда направлены на защиту прав потребителей. Но останутся ли после этого потребители? Высокая ключевая ставка не виновата в просроченной задолженности. Если сейчас принять такой закон, то будет ли он иметь обратную силу? Исходя из здравого смысла, он не имеет обратной силы и не поможет указанным потребителям. Второе: если он будет принят и будет применим ко всем будущим законам, на сколько уменьшится ипотечное кредитование? Будут ли те самые потребители, о которых беспокоятся? В таком случае банки будут выдавать ипотеки только тем, у кого уже есть одно жилье. То есть это приведет к рискам сокращения ипотечного кредитования», - заключил эксперт.
Ранее в Госдуме призвали ввести ипотеку по профессиям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
