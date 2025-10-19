В России могут дать работающим отцам пять дополнительных выходных

По его словам, эти дни могут быть использованы для посещения врачей, учебных и воспитательных мероприятий и т.п., так как современные трудовые реалии зачастую ограничивают возможности отцов в полноценном участии в повседневных делах детей.

Парламентарий отметил, что, реализация данной инициативы станет шагом в деле поддержки российских семей и разгрузит матерей.

Ранее в Госдуме предложили ввести стипендию для отцов-студентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

