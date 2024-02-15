Убытки «Москвича» по итогам 2023 года составили 160 млн рублей

Убыток завода «Москвич» в 2023 году составил 160 млн рублей. Об этом заявил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, пишут «Ведомости».

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По его словам, в 2024 году запланировано собрать только 30-35 тысяч автомобилей вместо заявленных 50 тысяч.

Завод перейдет на производство полного цикла и запустит еще как минимум одну модель — кроссовер D-класса «Москвич 8». В планах также появление «Москвича 5».

Ранее слабые продажи автомобилей «Москвич» связали с плохим маркетингом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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