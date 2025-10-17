1

Театр имени Маяковского и его руководители оказались в эпицентре скандала, «жертвами» которого стали несколько народных артистов России, в том числе депутаты Госдумы Дмитрий Певцов и Николай Бурляев.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок попытались разобраться в ситуации с «беспрецедентной» отменой закрытого показа спектакля «Семейный альбом».

Тем временем театральный критик Владимир Кантор проследовал вместе с «Золотой Маской» из Казани в Омск.

Репутация театра зависит не только от качества спектаклей, но и от уважения к зрителям, а особенно – к уважаемым зрителям. Именно странное отношение к гостям стало спусковым крючком скандала в Театре Маковского, нараставшего в эти дни, как снежный ком.

Нездоровый ажиотаж разгорелся вокруг спектакля «Семейный альбом» с участием народных артистов Евгении Симоновой и Михаила Филиппова. В театре его не играют, но и не сняли с репертуара. Постановка встала «на паузу» после жалоб общественников, усмотревших в антифашистском спектакле противоположный смысл.

Просьба проверить спектакль поступила в Общественную палату, от которой на закрытый показ отправился ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Помимо него в Театр Маяковского пришли народные артисты и депутаты Госдумы Николай Бурляев и Дмитрий Певцов, народный артист Василий Бочкарев, а также другие уважаемые деятели театра, которые должны были дать экспертную оценку «Семейному альбому».

Сначала их проводили в буфет, а после часа ожидания выпроводили из театра, заявив, что спектакль не состоится из-за изменения графика некого большого чиновника. Заславский возмутился произошедшим, задавшись вопросом «что это было?». Певцов потребовал объяснений от худрука театра Егора Перегудова (на фото) и его директора Екатерины Лапшиной, назвав произошедшее «плевком в лицо», «хамством» и «свинством».

С ним согласился директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, который тоже мог оказаться на несостоявшемся показе.

К.КРОК: «Это беспрецедентная история! Пришел народный артист Бурляев, народный артист Певцов, руководитель Общественной палаты, уважаемые, авторитетные люди. Ну как так? Даже не извиниться перед людьми, целый час держать их, извините, в буфете, а потом сказать, чтобы вышла какая-то девочка, которая работает на аутсорсинге, и просто сказала: извините, уходите отсюда, ничего не будет. Это хамство, а хамство в театре по отношению к зрителям и гостям недопустимо. Я впервые слышу, что так может себя вести руководство академического театра, для меня это нонсенс. Я этого себе даже не могу представить!»

М.СИНТИН: «Жаль, что некогда один из ведущих театров Москвы сейчас сотрясают лишь скандалы. Худрука Егора Перегудова, которого назначили в 2022 году вместо Миндаугаса Карбаускиса, многие в труппе так до конца и не приняли. Спектакль «Семейный альбом» был поставлен еще Карбаускисом, поэтому желания вернуть его в репертуар у теперешнего руководства нет. Идея пригласить известных деятелей театра принадлежала актерам».

