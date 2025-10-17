«Это хамство!»: Кто ответит за скандал в Театре Маяковского
Кирилл Крок назвал беспрецедентной историей поведение руководства театра, Дмитрий Певцов призвал к ответу за «плевок», а Егор Перегудов продолжает хранить молчание.
Театр имени Маяковского и его руководители оказались в эпицентре скандала, «жертвами» которого стали несколько народных артистов России, в том числе депутаты Госдумы Дмитрий Певцов и Николай Бурляев.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок попытались разобраться в ситуации с «беспрецедентной» отменой закрытого показа спектакля «Семейный альбом».
Тем временем театральный критик Владимир Кантор проследовал вместе с «Золотой Маской» из Казани в Омск.
***
Репутация театра зависит не только от качества спектаклей, но и от уважения к зрителям, а особенно – к уважаемым зрителям. Именно странное отношение к гостям стало спусковым крючком скандала в Театре Маковского, нараставшего в эти дни, как снежный ком.
Нездоровый ажиотаж разгорелся вокруг спектакля «Семейный альбом» с участием народных артистов Евгении Симоновой и Михаила Филиппова. В театре его не играют, но и не сняли с репертуара. Постановка встала «на паузу» после жалоб общественников, усмотревших в антифашистском спектакле противоположный смысл.
Просьба проверить спектакль поступила в Общественную палату, от которой на закрытый показ отправился ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Помимо него в Театр Маяковского пришли народные артисты и депутаты Госдумы Николай Бурляев и Дмитрий Певцов, народный артист Василий Бочкарев, а также другие уважаемые деятели театра, которые должны были дать экспертную оценку «Семейному альбому».
Сначала их проводили в буфет, а после часа ожидания выпроводили из театра, заявив, что спектакль не состоится из-за изменения графика некого большого чиновника. Заславский возмутился произошедшим, задавшись вопросом «что это было?». Певцов потребовал объяснений от худрука театра Егора Перегудова (на фото) и его директора Екатерины Лапшиной, назвав произошедшее «плевком в лицо», «хамством» и «свинством».
С ним согласился директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, который тоже мог оказаться на несостоявшемся показе.
К.КРОК: «Это беспрецедентная история! Пришел народный артист Бурляев, народный артист Певцов, руководитель Общественной палаты, уважаемые, авторитетные люди. Ну как так? Даже не извиниться перед людьми, целый час держать их, извините, в буфете, а потом сказать, чтобы вышла какая-то девочка, которая работает на аутсорсинге, и просто сказала: извините, уходите отсюда, ничего не будет. Это хамство, а хамство в театре по отношению к зрителям и гостям недопустимо. Я впервые слышу, что так может себя вести руководство академического театра, для меня это нонсенс. Я этого себе даже не могу представить!»
М.СИНТИН: «Жаль, что некогда один из ведущих театров Москвы сейчас сотрясают лишь скандалы. Худрука Егора Перегудова, которого назначили в 2022 году вместо Миндаугаса Карбаускиса, многие в труппе так до конца и не приняли. Спектакль «Семейный альбом» был поставлен еще Карбаускисом, поэтому желания вернуть его в репертуар у теперешнего руководства нет. Идея пригласить известных деятелей театра принадлежала актерам».
Маска-«путешественница»: из Казани в Омск
На этой неделе также разрешилась одна из главных интриг театральной премии «Золотая Маска». Ее организаторы объявили, что местом вручения премии в следующем году станет Омск, который в 2026 году объявлен «культурной столицей России».
Отмечается, что Омск победил по итогам федерального конкурса, обойдя другие города-претенденты. Местом проведения церемонии также могли стать Воронеж, Челябинск, Екатеринбург, Якутия И Дагестан.
Театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Кантор подтвердил, что в этих городах и регионах действительно активно развивается театр.
В.КАНТОР: «Омск - театральный город с большой историей, с прекрасным историческим зданием театра, очень уютным и качественным. В этом году церемония вручения премии была в новом здании Театра Камала в Казани, в следующем будет в Омске. Вся эта история с перемещением премии - это хорошая и интересная мысль, потому фестиваль такого уровня как «Золотая Маска» - это всегда повод для развития и привлечения внимания зрительской аудитории к театральному искусству. Екатеринбург, Челябинск и Воронеж – это тоже театральные города. Все мы знаем целый ряд театров в Воронеже, которые создают спектакли на общероссийском уровне. В Челябинске тоже театр активно развивается все эти годы. Там есть не только собственно театры, но есть и театральные критики, которые посещают фестивали по всей стране. Екатеринбург – это столица Урала, тоже абсолютно театральный город. Это всё достаточно сильные конкуренты».
По его словам, для Якутии и Дагестана театр тоже не является экзотикой.
В.КАНТОР: «Что касается Якутии, недавно на фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге показывали спектакль из этой республики, который привозил режиссер Сергей Потапов, он вызвал большой интерес. И это не первый раз, не первый год, в Якутии театр развивается и это не экзотика. В Дагестане есть несколько театров в Махачкале, которые работают на языках этой республики. Также я знаю, что там регулярно проходит лаборатория Большого Детского фестиваля, а это крупнейший в России фестиваль театрального искусства для детей и подростков. Если в зону внимания такого крупного фестиваля как «Золотая Маска» входит Дагестан, это определенный показатель».
М.СИНТИН: «Раньше торжественная церемония вручения «Золотой Маски» проходила в Москве. На неё съезжались звезды российского театра и кино, трансляцию вели центральные телеканалы. Новое же руководство премии задало другой тренд. Теперь награждение лауреатов проходит в одном из регионов страны. В этом году торжественная церемония прошла в Казани, в 2026-м году ее примет Омск. Проведение столь важного для российского театра события в провинции снижает его пафос, делая более демократичным, и означает, что «Золотая Маска» сейчас направлена на поддержку именно провинциальных театров России. В Санкт–Петербурге данный факт осознали быстрее, чем в Москве, поэтому в Северной столице уже появилась новая театральная премия «Золотое зерно». Москвичи же пока обходятся прежними - «Хрустальной Турандот» и «Звездой Театрала», но если «Золотая Маска» будет игнорировать постановки столичных театров, то и в Москве может появиться новая премия, которая будет претендовать на наиболее объективное отображение театральной жизни».
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
