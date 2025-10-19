Медведев заявил об испытаниях новых образцов вооружений РФ
19 октября 202505:01
В России на полигоне Капустин Яр состоялись испытания перспективных образцов российского вооружения, сообщил в мессенджере Max зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, предыдущая демонстрация, которая состоялась в апреле 2025 года, поставила ряд вопросов, которые нужно было решить. 18 октября были представлены результаты исполнения проделанной работы.
Политик также отметил, что с начала 2025 года контракт на службу в российских войсках заключили 336 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
