Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Напомним, голосование за присвоение российским аэропортам имён выдающихся россиян проходило в рамках конкурса «Великие имена России». 4 декабря были подведены итоги финального голосования в конкурсе.

Как отмечает Газета.ру, по итогам конкурса стало известно, что для аэропорта Храброво в Калининграде выбрали имя императрицы Елизаветы Петровны, в Калуге авиагавань могут назвать в честь ученого и изобретателя Константина Циолковского, аэропорт Красноярска — в честь Дмитрия Хворостовского, а международный аэропорт Симферополь – в честь известного мариниста Ивана Айвазовского, отмечает КИА.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН предположил, что новые имена российских аэропортов будут использоваться в официальных случаях, а в народе останутся прежние.

