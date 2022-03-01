Кина не будет: как военная операция на Украине изменит жизнь россиян
Против России ввели серьезные санкции практически во всех сферах жизни государства и россиян, затронута даже сфера кино.
Страны мира активно продолжают вводить санкции против России из-за военной операции на Украине, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Под санкции попали многие банки, сфера спорта, путешествий и автопрома. Между тем компания Walt Disney Company 1 марта объявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры, а компания Mastercard заблокировала ряду российских банков доступ к платежной сети.
Рассказываем главное.
САНКЦИИ ПРОТИВ «ПЕРВЫХ ЛИЦ»
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о включении в санкционный список президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Позже об аналогичных решениях заявили США, Великобритания и Канада. Кроме Путина и Лаврова, в санкционный список ЕС были включены 26 российских граждан, в том числе депутаты Государственной думы РФ, которые поддержали проведение спецоперации на Украине.
В Минфине США позже заявили, что включили Путина, Лаврова, главу минобороны РФ Сергея Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова в список по контролю за активами.
Следом к санкциям Евросоюза присоединилась Швейцария. С 28 февраля страна ввела санкции против Путина, Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина. Австралия в этот же день также объявила санкции против Путина и других высших должностных лиц страны. Под ограничения попали Лавров, Шойгу, Мишустин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Все они входят в состав Совета безопасности России и принимали участие в его открытом заседании по вопросу о признании независимости ЛНР и ДНР. Меры включают в себя запрет на въезд в Австралию и адресные финансовые санкции.
В свою очередь Япония 1 марта также присоединилась к санкциям против первых лиц России. Под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны: Путин, Лавров, Шойгу, Медведев, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Их активы в Японии в случае выявления заморозят.
УДАР ПО ФИНАНСАМ
Минфин США ввел санкции против большинства системно значимых российских банков. Под различные ограничения попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, МКБ и Газпромбанк. Банки, которые попали под секторальные санкции США — Альфа-банк, РСХБ, МКБ и Газпромбанк — будут ограничены лишь в привлечении финансирования: американским структурам запрещено предоставлять финансирование им на срок дольше 14 дней.
Вместе с тем клиенты ВТБ, Промсвязьбанка, ФК «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей, переводить деньги за рубеж, а также оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах. В этой связи банки рекомендуют своим клиентам в случае заграничных поездок заранее снимать наличные и расплачиваться ими на территории других государств.
Кроме того, в связи с действием санкций клиенты этих пяти банков не смогут оплачивать покупки с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay. Тем не менее стандартная контактная или бесконтактная оплата по картам этих кредитных организаций доступна в полном объёме на территории России. Отметим, что для клиентов других банков таких ограничений нет.
Также 28 февраля Минфин США ввел санкции против Банка России. Так, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило американским лицам осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ).
Между тем 1 марта американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе наскольким финансовым институтам из-за антироссийских санкций. Глава корпорации отметил, что Mastercard в ближайшее время продолжит сотрудничать с регуляторами «для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства».
ПУТЕШЕСТВИЙ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Евросоюз 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. Теперь россияне не смогут летать в Европу. Первыми запрет на полеты российских авиакомпаний ввели Польша, Чехия и Болгария — с 00:00 26 февраля. Великобритания также внесла «Аэрофлот» в санкционный список, компания прекратила полеты в эту страну. С 27 февраля Германия закрыла воздушное пространство для россиян на три месяца. После начала военной операции фактически закрыто воздушное пространство Украины и Молдавии, частично — России (на юге) и Белоруссии.
Тем временем Россия в качестве ответной меры закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Болгарии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Словении, Чехии, Румынии, Эстонии. Полеты в эти страны теперь могут быть организованы только по спецразрешению Росавиации или МИДа. Россия также отзеркалил британские санкции, но, по мнению экспертов, российский ответ оказался сильнее.
Между тем российские туроператоры с 28 февраля приостановили продажу туров в ряд стран Латинской Америки. Ограничения затронут перелеты в Венесуэлу, Доминикану, Мексику и на Кубу. По данным АТОР, реализация трансатлантических маршрутов прекращается одной из первых после Европы. При этом с 28 февраля по всем карибским направлениям будут осуществляться только вывозные рейсы.
К изменениям уже присоединились авиакомпании «Аэрофлот» и Аzur Air. Предполагается, что скоро их примеру последуют авиаперевозчики Nordwind и Royal Flight.
Однако министры по туризму Египта и Турции официально заверили главу Ростуризма Догузову, что не будут закрывать свои страны для российских туристов. Более того, и Турция, и Египет готовы стать транзитными странами для возвращения туристов из тех государств, где небо закрыто для самолетов из России.
БЕЗ КИНО
Компания Walt Disney Company 1 марта объявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры. Как уточнили в компании, дальнейшие решения будут приниматься, исходя из ситуации.
«Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий "Я краснею" от Pixar», — заявили эксперты. Компания уточнила, что совместно с партнерами осуществляет гуманитарную помощь беженцам.
В свою очередь американский стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских бесплатных федеральных телеканалов, обязательное вещание которых предусмотрено законом.
Перед этим компания Warner Bros 28 февраля объявила, что приостановила свои планы по выпуску фильма «Бэтмен» в России. Адаптация DC должна была выйти в стране в эту пятницу.
«Мы продолжим следить за ситуацией по мере ее развития. Мы надеемся на быстрое и мирное урегулирование этой трагедии», - говорится в заявлении представителя WarnerMedia.
Вечером 28 февраля Sony Pictures также объявила о планах приостановить свои планы по выпуску «Морбиуса», своего предстоящего фильма для антигероя Marvel, и всех других предстоящих театральных релизов в России.
АВТОПРОМ И ПОСТАВКИ
Как сообщает РБК, Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche и ряд других автоконцернов начали отказываться от поставок автомобилей дилерам. Так, в этом году российский авторынок может недосчитаться более 40 тысяч машин. В частности, Audi предварительно разослал официальные письма в адрес партнеров с формулировкой «в связи со сложной ситуацией по всем индикаторам».
Ряд шведских компаний, в числе которых Volvo Cars и Scania, сообщили 1 марта о временной приостановке ведения бизнеса в России. Отмечается, что Volvo Cars решил приостановить продажи новых автомобилей в России из-за потенциальных рисков, которые могут возникнуть из-за торговли со страной. Так, соотношение курса рубля к доллару в России сейчас плачевное.
Автоэксперты Владимир Моженков и Олег Мосеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее не подтвердили возможность дефицита автомобилей в России, напомнив о выгоде для западного бизнеса.
«Я думаю, санкции против России не затронут поставки автомобилей, зачем себе в ногу стрелять? Да, я думаю, что вариант остаться [без новых иномарок] невозможен. Проблем с обслуживанием уже находящихся в России машин тоже никаких нет. Не торопитесь с плохими новостями, всё хорошо пока», - говорил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Моженков.
Схожим мнением поделился с «Радиоточкой НСН» основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.
«Байден напрямую пообещал санкции, которые как можно больше касаются российских компаний и как можно меньше касаются американских. Для ряда брендов Россия является значимым рынком, и потеря этого рынка будет для них существенна», - объяснял автодилер.
ОТФУТБОЛИЛИ
Санкции из-за военной операции России на Украине ударили и по спорту. Международная федерация футбола (ФИФА) 27 февраля лишила сборную России флага и гимна.
Россию также лишили прав на проведение нескольких мероприятий. Среди них финал Лиги чемпионов, этап Гран-при «Формулы-1», Всемирная шахматная Олимпиада, этапы Кубка мира по лыжным гонкам. В некоторых видах спорта россияне не смогут выступать под флагом и гимном.
С заявлением 25 февраля выступил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация в рамках экстренного заседания решила перенести финал Лиги чемпионов 2022 года, который должен был состояться в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», на стадион «Стад де Франс» в Париже. Тогда же УЕФА объявил о переносе за пределы России и Украины всех матчей, которые проводятся под его эгидой.
Польша, Чехия и Швеция 24 февраля отказались проводить матчи квалификации чемпионата мира по футболу-2022 в России. По заявлению пресс-служб команд, они надеются на реакцию Международной федерации футбола (ФИФА), а также поиск альтернативных вариантов мест для проведения матчей.
В свою очередь ФИФА и УЕФА 28 февраля отстранили до дальнейшего уведомления российские клубы и сборные от всех турниров.
«Эти решения были приняты сегодня бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА», - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.
Таким образом, сборная России не сыграет в отборе на чемпионат мира в Катаре, а «Спартак» закончил выступление в Лиге Европы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский следом объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной. Страны одна за одной начали вводить антироссийские санкции и продолжают их расширять.
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