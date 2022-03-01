Кина не будет: как военная операция на Украине изменит жизнь россиян

Страны мира активно продолжают вводить санкции против России из-за военной операции на Украине, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Под санкции попали многие банки, сфера спорта, путешествий и автопрома. Между тем компания Walt Disney Company 1 марта объявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры, а компания Mastercard заблокировала ряду российских банков доступ к платежной сети.

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САНКЦИИ ПРОТИВ «ПЕРВЫХ ЛИЦ»

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о включении в санкционный список президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Позже об аналогичных решениях заявили США, Великобритания и Канада. Кроме Путина и Лаврова, в санкционный список ЕС были включены 26 российских граждан, в том числе депутаты Государственной думы РФ, которые поддержали проведение спецоперации на Украине.