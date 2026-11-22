Жаров отметил, что семейное кино привлекательно для кинопроизводителей и с точки зрения экономики: на сеансы приходят сразу несколько поколений, что заметно повышает кассовые сборы. Так он прокомментировал растущий интерес российских создателей кино к этому направлению.

Глава холдинга добавил, что устойчивый успех сказок в прокате наблюдается уже несколько лет подряд. При этом схожий интерес зрители проявляют и к историческим лентам — их тоже часто смотрят всей семьёй.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что актер Данила Козловский прав, когда говорит, что российскому кино не хватает смелости, но, чтобы решить эту проблему, нужно прекратить предоставление безвозмездного финансирования и вернуться к уведомительному характеру прокатного удостоверения.

