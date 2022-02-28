«Абсурдны». Песков оценил персональные санкции против Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин индифферентно относится к введению против него персональных санкций, сообщает РИА Новости.
По его словам, объявление ограничений в отношении главы государства абсурдно и недальновидно.
«Если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства - это не менее абсурдно, весьма недальновидно», - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что у Путина нет никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год, а именно прицепа, квартиры и ещё каких-то банковских вкладов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против президента России Владимира Путина стали «беспрецедентной ценой» за военную операцию на Украине, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Торги акциями на Мосбирже отменены
- Песков призвал не искать «двойного дна» в приказе Путина о силах сдерживания
- Немецкий клуб «Шальке 04» досрочно расторг контракт с «Газпромом»
- Путин проведет совещание по экономическим вопросам 28 февраля
- Начались переговоры РФ и Украины в Белоруссии
- «Абсурдны». Песков оценил персональные санкции против Путина
- Песков отказался комментировать вероятность столкновения РФ и НАТО
- Банки в России решили не поднимать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке
- Сбербанк не меняет условия действующих кредитов
- СМИ: американские рокеры Green Day отказались выступать в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru