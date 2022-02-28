«Абсурдны». Песков оценил персональные санкции против Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин индифферентно относится к введению против него персональных санкций, сообщает РИА Новости.

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По его словам, объявление ограничений в отношении главы государства абсурдно и недальновидно.

«Если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства - это не менее абсурдно, весьма недальновидно», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что у Путина нет никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год, а именно прицепа, квартиры и ещё каких-то банковских вкладов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против президента России Владимира Путина стали «беспрецедентной ценой» за военную операцию на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСанкции Против РоссииВладимир ПутинДмитрий Песков
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