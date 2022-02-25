Захарова: Москва ответит на санкции против Путина

«Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться, каким-то образом отчитываться не считаем более нужным», - сообщила дипломат, комментируя соответствующие санкции Брюсселя.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что саммит ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России.

