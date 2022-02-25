Захарова: Москва ответит на санкции против Путина
Москва обязательно ответит на санкции. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По её словам, не останутся без ответа страны Евросоюза, которые ввели ограничения, направленные против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться, каким-то образом отчитываться не считаем более нужным», - сообщила дипломат, комментируя соответствующие санкции Брюсселя.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что саммит ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России.
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