Mastercard заблокировала российским банкам доступ к платежной сети

Компания Mastercard заблокировала нескольким финансовым учреждениям доступ к платежной сети, сообщает Reuters.

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«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard», — следует из заявления платежной системы.

Это сделано в рамках антироссийских санкций.

Напомним, Европа и ее союзники готовы принять дополнительные ограничительные меры против России. Не исключено, что это произойдет в ближайшие дни.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБанки
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