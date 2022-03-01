Mastercard заблокировала российским банкам доступ к платежной сети
1 марта 202206:20
Компания Mastercard заблокировала нескольким финансовым учреждениям доступ к платежной сети, сообщает Reuters.
«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard», — следует из заявления платежной системы.
Это сделано в рамках антироссийских санкций.
Напомним, Европа и ее союзники готовы принять дополнительные ограничительные меры против России. Не исключено, что это произойдет в ближайшие дни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru