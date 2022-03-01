Mastercard заблокировала российским банкам доступ к платежной сети

«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard», — следует из заявления платежной системы.

Это сделано в рамках антироссийских санкций.

Напомним, Европа и ее союзники готовы принять дополнительные ограничительные меры против России. Не исключено, что это произойдет в ближайшие дни.

