«Жестокое кино»: Новые «Голодные игры» обошли «Одиссею»
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» занял третье место среди самых кассовых премьер 2026 года.
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» ОБОШЛИ «ОДИССЕЮ»
Фильм режиссера Фрэнсиса Лоуренса «Голодные игры: Рассвет жатвы» уверенно возглавил американский прокат и в первый же день добился заметного достижения. Лента стала третьей среди самых кассовых премьер текущего года, пишет Comic Book. В рейтинге новинок 2026-го ей удалось опередить «Одиссею» Кристофера Нолана.
Мировая премьера новых «Голодных игр» состоялась 20 ноября. Согласно предварительным оценкам, фильм собрал в США и Канаде $56 млн за пятницу, включая $21 млн от предварительных показов. В России премьера намечена на 26 ноября.
Отмечается, что картина может завершить дебютный прокатные выходные с результатом примерно $120 млн. При этом в самой компании Lionsgate придерживаются более осторожной оценки в $85 млн.
Старт в $120 млн станет крупнейшим для Lionsgate за последние 11 лет. Известно, что студия не получала свыше $100 млн за первые выходные со времен релиза «Голодных игр: Сойка-пересмешница. Часть 2». Фильм вышел в 2015 году.
Издание Deadline писало, что новые «Голодные игры» заработали примерно $21 млн на предварительных показах в США и Канаде. Этот результат стал вторым в истории франшизы и уступил лишь ленте «Голодные игры: И вспыхнет пламя», вышедшей в 2013 году. Ей принадлежит кассовый рекорд франшизы — $865 млн.
Отмечается, что в $21 млн вошла выручка от вечерних сеансов 19 ноября и специальных ранних показов, состоявшихся днем ранее. Для сравнения, предыдущий приквел «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» в 2023 году заработал на предпоказах $5,75 млн, то есть почти в четыре раза меньше, пишет «Российская газета».
При этом рекорд серии по-прежнему принадлежит второй части, «И вспыхнет пламя», которая заработала $25,2 млн на предварительных сеансах. Однако новый фильм Френсиса Лоуренса уже обошел оригинальные «Голодные игры» 2012 года, стартовавшие с $19,7 млн. Кстати, именно этот режиссер снял большинство частей франшизы.
«ЖЕСТОКОЕ КИНО ДЛЯ ЖЕСТОКИХ ВРЕМЕН»
Однако коммерческий результат сопровождается неоднозначной реакцией критиков, пишет Comic Book. Новую часть называют самой жестокой в истории франшизы. При этом зрители приняли фильм заметно теплее: на Rotten Tomatoes его аудитория оценивает картину в 95%, а CinemaScore присвоил ей оценку A-.
«Насилие в этом фильме ощущается почти физически. Зрителю словно самому достается от происходящего на экране. Драки полны случайных ударов, нелепых ошибок и неверных решений. Это беспощадное кино для беспощадной эпохи. Жестокое кино для жестоких времен», - написал один из критиков на портале.
Между тем, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН допустил, что лента «Голодные игры: Рассвет жатвы» точно станет одной из самых прибыльных в России по итогам 2026 года.
«Однозначно, этот фильм войдет в топ лучших фильмов года. Индустрия ждет от фильма сборов в размере от 1,5 до 2 млрд рублей. Тот уровень ожиданий со стороны аудитории, который мы видим, позволяет надеяться, что эти цифры вполне могут быть достигнуты, — чего мы от души желаем этой картине. По опыту этого года видно, что российский зритель очень хочет смотреть качественное большое зарубежное кино. "Голодные игры" — франшиза с огромной аудиторией, которая однозначно будет популярна среди широких сегментов зрительской аудитории. Однако этот фильм в любом случае не превзойдет новогодних рекордсменов, но у него есть все шансы войти в топ‑5 по итогам года. Это очередная часть масштабной франшизы международного уровня. В России — многомиллионная армия фанатов этой вселенной», - отметил он.
Новые «Голодные игры» основаны на одноименном романе Сьюзен Коллинз, опубликованном в 2025 году. Действие в фильме разворачивается за 24 года до событий первой ленты и посвящено 50-м Голодным играм, известным как Вторая Квартальная бойня. В этот раз организаторы отправляют на арену вдвое больше участников, чем обычно.
Главным героем становится молодой Хеймитч Эбернети, роль которого в оригинальной серии исполнил Вуди Харрельсон. Теперь этого героя играет Джозеф Зада. Зрителям предстоит узнать, как Хеймитч оказался участником смертельного состязания и что произошло с ним задолго до знакомства с Китнисс Эвердин.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что положительные отзывы критиков подтверждают, что фильм «Увидеть все» получился добротным, однако пророчить киноленте «Оскар» пока рано.
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