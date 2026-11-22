Мировая премьера новых «Голодных игр» состоялась 20 ноября. Согласно предварительным оценкам, фильм собрал в США и Канаде $56 млн за пятницу, включая $21 млн от предварительных показов. В России премьера намечена на 26 ноября.

Отмечается, что картина может завершить дебютный прокатные выходные с результатом примерно $120 млн. При этом в самой компании Lionsgate придерживаются более осторожной оценки в $85 млн.

Старт в $120 млн станет крупнейшим для Lionsgate за последние 11 лет. Известно, что студия не получала свыше $100 млн за первые выходные со времен релиза «Голодных игр: Сойка-пересмешница. Часть 2». Фильм вышел в 2015 году.