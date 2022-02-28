Путин запретил перевод валюты за рубеж

Согласно указу, с 1 марта 2022 года резидентам России запрещено зачислять иностранную валюту на свои вклады и счета зарубежных банках и переводить валюту за рубеж в погашение займов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что ЦБ 28 февраля не стал проводить валютные интервенции из-за санкционного ограничения его возможностей использовать резервы.

