Путин запретил перевод валюты за рубеж
Президент России Владимир Путин указом запретил россиянам вклады в зарубежных банках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Согласно указу, с 1 марта 2022 года резидентам России запрещено зачислять иностранную валюту на свои вклады и счета зарубежных банках и переводить валюту за рубеж в погашение займов.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что ЦБ 28 февраля не стал проводить валютные интервенции из-за санкционного ограничения его возможностей использовать резервы.
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