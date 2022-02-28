Путин запретил перевод валюты за рубеж

Президент России Владимир Путин указом запретил россиянам вклады в зарубежных банках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Нестандартные решения»: Набиуллина объяснила стратегию ЦБ

Согласно указу, с 1 марта 2022 года резидентам России запрещено зачислять иностранную валюту на свои вклады и счета зарубежных банках и переводить валюту за рубеж в погашение займов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что ЦБ 28 февраля не стал проводить валютные интервенции из-за санкционного ограничения его возможностей использовать резервы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииВладимир Путин
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